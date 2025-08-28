Bodo Glimt hangi ülkenin takımı? Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi rakiplerinden

İstanbul
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonu rakiplerinden Bodo Glimt ekibi Google aramalarında üst sıralara tırmandı.
Asıl adı FK Bodø/Glimt olan Norveç takımı, ülkenin tarihi kulüpleri arasında yer alıyor.
Norveç'in Bodø şehrinde 1916 yılında kurulan Bodø/Glimt, Norveç'in en üst futbol ligi olan Eliteserien'de mücadele etmektedir.
Takım, maçlarını Aspmyra Stadyumu’nda oynamaktadır.
Stadyum, yaklaşık 8 bin 300 seyirci kapasitesine sahiptir.
2020 ve 2021 ve 2023 sezonlarında şampiyonluk sevinci yaşadı.
Daha önce Konferans Ligi'nde çeyrek finale kadar yükselmişti.
Bodø/Glimt’in taraftar grubu Den Gule Horde yani Sarı Ordudur.