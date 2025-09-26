Bolu deprem bölgesi mi? 26 Eylül 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Bugün (26 Eylül 2025 Cuma) Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan bilgilere göre saat 10.30 sıralarında Bolu merkezli deprem meydana geldi. 3.2 büyüklüğündeki deprem 5.9 km derinliğinde oldu.

Vatandaşlar tarafından Bolu deprem bölgesi mi, hangi fay hatlarının geçtiği merak ediliyor.

BOLU DEPREM BÖLGESİ Mİ?

Bolu 1. derecede deprem bölgesi olan iller arasında yer almaktadır. AFAD tarafından paylaşılan İl Afet Risk Azaltma Planı'nda yer alan bilgilere göre Bolu, Kuzey Anadolu Fay zonunun Marmara Denizi içlerine uzanan batı kollarının etkisi altındadır. Bu fay zonundaki hareketlilik halen devam etmektedir ve yakın geçmişte büyük hareketliliklere neden olmuştur.

BOLU HANGİ FAY HATLARI GEÇİYOR?

Bolu ili sınırlarından geçen Kuzey Anadolu Fay zonu segment olarak il sınırının güneyinden kesintisiz olarak devam etmektedir. Bu fay zonu 7.2'e varan magnitütlerde deprem üretebilme potansiyeline sahiptir.

MTA tarafından paylaşılan Bolu fay hattı haritası şöyle:

26 EYLÜL SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan 26 Eylül 2025 tarihinde yaşanan son depremlerin listesi şöyle: