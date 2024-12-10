Boraltan Köprüsü olayı nedir? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boraltan Köprüsü Olayı göndermesi yaptı

10 Aralık 2024 21:18 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 21:20

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 15. Büyükelçiler Konferansı'ndaki “Muhalefetin ve içimizdeki ırkçı çevrelerin yeni bir Boraltan Köprüsü Olayı utanıcını yaşatma girişimi boşa çıkmıştır.” sözlerinin ardından Boraltan Köprüsü Olayı araştırılıyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15. Büyükelçiler Konferansı'nda konuştu.

Erdoğan konuşmasının bir bölümünde Boraltan Köprü Olayı’na atıfta bulunarak, “Yeni bir Boraltan Köprüsü Olayı utanıcını yaşatma girişimi boşa çıkmıştır.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarının ardından Boraltan Köprü Olayı en çok arananlara arasına girdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEDİ?

Suriye’de yaşanan gelişmelere değinen ve Türkiye’nin Suriyeli kardeşlerine ilk günden beri kapılarını açtığını ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şöyle konuştu:

“Katliamlar başlayınca da Suriyeli kardeşlerimize kapılarımızı açtık. İtibar suikastlarına rağmen haklılığımız çok net bir şekilde tescillenmiştir. Muhalefetin ve içimizdeki ırkçı çevrelerin yeni bir Boraltan Köprüsü Olayı utanıcını yaşatma girişimi boşa çıkmıştır.”

BORALTAN KÖPRÜ OLAYI NEDİR?

İkinci Dünya Savaşı'nın son yılında yaşanan Boraltan Köprüsü faciası detayları fazla bilinmeyen bir olay.

Boraltan Köprüsü Katliamı ya da Boraltan Olayı, Türkiye'ye sığınan 195 Azerbaycan kökenli Sovyet askerinin 1945 yılında mütekabiliyet ilkesi kapsamında Sovyetler Birliği'ne iadesi sonrası yaşanan katliamdır.

Türkiye, Sovyet topraklarına iltica etmiş olan bir subay ve iki erini istemişti.

Sovyetler ise askerlerin izlerinin bulunamadığını beyan edip iade etmeyince, Türkiye de yola çıkan bazı askerlerin iadesini durdurdu.

Türkiye ayrıca iltica eden askerlerden Türk kökenli olanların Türkiye vatandaşlığına alınması esasını kabul etti.

Sınır karakolunda bulunan Azerbaycan kökenli Sovyet askerleri Aras Nehri üzerindeki Boraltan Köprüsü'nden geçerek Türkiye'ye iltica etmişlerdi ancak Sovyetler Birliği'nin isteği üstüne mütekabiliyet çerçevesinde hükûmetin talimatıyla geri iade edildiler.

BORALTAN KÖPRÜSÜ OLAYININ MECLİSE TAŞINMASI

Boraltan Köprüsü Katliamı olayı ilk kez 1951 tarihinde Demokrat Parti Tekirdağ milletvekili Şevket Mocan tarafından Meclis gündemine getirildi ve çeşitli tartışmalara sebep oldu.