Tekirdağ depreminde yıkım var mı? Yıkılan bina olup olmadığı gündemde

Kandilli Rasathanesi verilerine göre bugün Marmara Ereğlisi'nde yaşanan 5 şiddetindeki deprem korku dolu anlar yaşattı.

TEKİRDAĞ DEPREMİNDE YIKIM VAR MI SON DAKİKA?

İlk belirlemelere göre Tekirdağ depreminde herhangi bir yıkım yaşanmazken vatandaşlar sokağa döküldü. Öğle saatlerinde yaşanan depremde olumsuz bir durum şu an için kaydedilmedi.

İSTANBUL DEPREMDE YIKILAN BİNA VAR MI?

Bugün yaşanan deprem sonrasında korku dolu anlar yaşanırken İstanbul Valisi Gül, "Marmara Ereğlisi açıklarında meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana kadar İstanbul’da herhangi bir hasar bilgisi alınmamıştır." dedi.