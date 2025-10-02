Tekirdağ depreminde yıkım var mı? Yıkılan bina olup olmadığı gündemde

Kategoriler
Kandilli Rasathanesi verilerine göre bugün Marmara Ereğlisi'nde yaşanan 5 şiddetindeki deprem korku dolu anlar yaşattı.
İlk belirlemelere göre Tekirdağ depreminde herhangi bir yıkım yaşanmazken vatandaşlar sokağa döküldü. Öğle saatlerinde yaşanan depremde olumsuz bir durum şu an için kaydedilmedi.
Bugün yaşanan deprem sonrasında korku dolu anlar yaşanırken İstanbul Valisi Gül, "Marmara Ereğlisi açıklarında meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana kadar İstanbul’da herhangi bir hasar bilgisi alınmamıştır." dedi.