18°
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Satürn uydusunda büyük keşif: Yaşam ihtimali artıyor

Satürn'ün altıncı en büyük uydusu Enceladus'un buzlu kabuğunun altındaki okyanustan uzaya fışkıran duman bulutu, ilk kez tespit edilen karmaşık organik moleküllerle dünya dışı yaşam potansiyelini artırdı.

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
02.10.2025
saat ikonu 15:06
|
GÜNCELLEME:
02.10.2025
saat ikonu 15:06

'ün uydularından Enceladus'un yüzeyinden uzaya fışkıran karbon bazlı maddelerin tespit edilmesiyle gök cisminde barındırma ihtimalinin önemli ölçüde yükseldiği açıklandı.

Satürn'ün altıncı en büyük uydusu olan Enceladus, 2017'de sona eren Cassini misyonu ile, güney kutbunun yüzeyinin altından su buzu taneleri ve buharından oluşan bir bulutun fışkırdığı ortaya çıkmasıyla, Dünya dışı yaşam barındırabilecek gök cisimlerinin araştırılmasında önde gelen adaylardan biri haline geldi.

Olay daha sonra James Webb Teleskobu tarafından da kaydedildi ve söz konusu bulutun uzaya 9 bin 600 kilometre kadar yayıldığı gözlemlendi. Materyalin kaynağı ise uydu yüzeyinin altındaki tuzlu su okyanusu olarak değerlendiriliyor.

Satürn uydusunda büyük keşif: Yaşam ihtimali artıyor

İLK KEZ TESPİT EDİLEN MOLEKÜLLER, YAŞANABİLİRLİĞİ GÜÇLENDİRDİ

Cassini misyonundan elde edilen verileri inceleyen araştırmacılar, bu bulutun içinde organik maddeler keşfettiklerini ve bazı molekül türlerinin ilk kez tespit edildiğini söylüyorlar.

Berlin'deki Freie Üniversitesi'nden gezegen bilimci Dr. Nozair Khawaja, elde edilen sonuçların Enceladus yüzeyinin altında gerçekleşen kimyasal karmaşıklığı artırdığını dile getirdi. Khawaja, "Karmaşıklık söz konusu olduğunda, Enceladus'un yaşanabilir potansiyelinin arttığı anlamına gelir" değerlendirmesinde bulundu.

Nature Astronomy dergisinde yayımlanan makalede Khawaja ve meslektaşları, önceki çalışmalarında Enceladus'tan fırlayan maddelerden oluşan ve "E halkası" olarak bilinen Satürn'ün halkasında bulunan buz taneleri içinde organik maddeler ve tuzlar olduğunu ortaya çıkardıklarını bildirdi.

Satürn uydusunda büyük keşif: Yaşam ihtimali artıyor

RADYASYONDAN ETKİLENMİŞ OLABİLİR

Ancak Khawaja'nın da belirttiği gibi, halkadaki malzeme aylarca hatta yıllarca önce oluşmuş, yani yapısı radyasyondan etkilenmiş olabilir. Buna karşılık, yeni çalışma bulutun içinde bulunan buz tanelerinden toplanan verileri analiz ediyor.

Khawaja, "Bu taneler sadece birkaç dakika önce oluşmuştu. Burada elde ettiğimiz şeyin aslında yeraltından alınan saf bir örnek olduğu anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

Cosmic Dust Analyzer adlı bir cihazdan elde edilen verilere dayanan sonuçlar, daha önce Satürn'ün E halkasında bulunan organik maddelerin varlığını doğrulamakla kalmıyor (bu maddelerin Enceladus'tan kaynaklandığını gösteriyor), aynı zamanda başka türlerin de varlığını ortaya koyuyor.

Satürn uydusunda büyük keşif: Yaşam ihtimali artıyor

Bu türlerin bazıları daha önce Cassini cihazları tarafından tespit edilmiş olsa da, diğerleri daha önce bu bulutta yer almıyordu.

Yeni bulgular Enceladus'ta yaşam olduğunu göstermiyor olsa da, Khawaja bunların biyolojik olarak önemli olabilecek maddelerin oluşumuna yol açabilecek karmaşık kimyasal süreçlerin işlediğini gösterdiğini söyledi. Sonuçların, Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) bu uyduda yaşam belirtileri araştırma planlarını desteklediğini de ekledi.

