İstanbul'da deprem kaç saniye sürdü? Çevre illerde hissedildi

Kandilli Rasathanesi verilerine göre Marmara Ereğlisi'nde yaşanan 5.0 büyüklüğündeki deprem sonrasında saniyesi de merak edildi.

İSTANBUL'DA DEPREM KAÇ SANİYE SÜRDÜ?

Bugün Tekirdağ'da meydana gelen 5 şiddetindeki deprem birçok yerde hissedilirken vatandaşlar endişeli anlar yaşadı. Depremin yaklaşık 2 saniye sürdüğünü belirten kişilerin yanında 5 saniye sürdü ifadeleri de kullanıldı. Deprem yaklaşık 2-5 saniye sürdü.

TEKİRDAĞ DEPREMİ KAÇ ŞİDDETİNDE OLDU SON DAKİKA?

2 Ekim Perşembe günü yaşanan depremin süresi yaklaşık 2-5 saniye olurken İstanbul başta olmak üzere çevre illerde hissedildi. Tekirdağ depreminin merkez üssü Marmara Ereğlisi olurken şiddeti 5 olarak ölçüldü.