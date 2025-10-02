İstanbul'da deprem kaç saniye sürdü? Çevre illerde hissedildi

Kategoriler
Kandilli Rasathanesi verilerine göre Marmara Ereğlisi'nde yaşanan 5.0 büyüklüğündeki deprem sonrasında saniyesi de merak edildi.
Bugün Tekirdağ'da meydana gelen 5 şiddetindeki deprem birçok yerde hissedilirken vatandaşlar endişeli anlar yaşadı. Depremin yaklaşık 2 saniye sürdüğünü belirten kişilerin yanında 5 saniye sürdü ifadeleri de kullanıldı. Deprem yaklaşık 2-5 saniye sürdü.
2 Ekim Perşembe günü yaşanan depremin süresi yaklaşık 2-5 saniye olurken İstanbul başta olmak üzere çevre illerde hissedildi. Tekirdağ depreminin merkez üssü Marmara Ereğlisi olurken şiddeti 5 olarak ölçüldü.