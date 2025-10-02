Menü Kapat
18°
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Tekirdağ deprem bölgesi mi, fay hattı geçiyor mu? Tekirdağ'da tarih boyunca meydana gelen büyük depremler

AFAD tarafından açıklanan bilgilere göre 2 Ekim 2025 Perşembe günü Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi'nde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan sarsıntının ardından vatandaşlar Tekirdağ deprem bölgesi mi, fay hattı geçiyor mu sorularını araştırmaya başladı. Tekirdağ'da tarih boyunca olmuş depremler merak ediliyor.

'ın Marmaraereğlisi'nde 2 Ekim 2025 Perşembe günü saat 14.55 sıralarında meydana geldi. , Yalova, Kocaeli, gibi çevre illerden de hissedilen sarsıntının 5.0 büyüklüğünde olduğu açıklandı.

Vatandaşlar tarafından Tekirdağ deprem bölgesi mi, fay hattı geçiyor mu sorularının cevapları araştırılıyor.

TEKİRDAĞ DEPREM BÖLGESİ Mİ?

Tekirdağ, Türkiye'nin deprem bakımından en riskli olan bölgeleri arasında yer alıyor. Tekirdağ altında deprem riski taşıyan birçok fay hattı bulunuyor. ve Mürefete ilçeleri 1. derece, Tekirdağ Merkez ise 2. derece deprem bölgesi olarak belirtiliyor. Daha kuzeyde kalan ilçelerin ise 3. ve 4. derece deprem bölgesi olduğu biliniyor.

TEKİRDAĞ FAY HATTI GEÇİYOR MU?

üzerinden ulaşan , Tekirdağ'ın Şarköy'e bağlı Gaziköy ve Gölcük Mahalleleri'nden geçmektedir. Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın bu kısmındaki meydana gelen en büyük deprem ise 1912 yılında Şarköy-Mürfete civarında 7.3 büyüklüğünde olmuştur.

TEKİRDAĞ'DA TARİH BOYUNCA OLAN BÜYÜK DEPREMLER

Tekirdağ'da olan en büyük deprem 9 Ağustos 1912 yılında meydana gelmiştir. Tekirdağ ilinin Şarköy ilçesinin Mürefete beldesinde yaşanan deprem 7.3 büyüklüğünde olmuştur. Gece 3 sıralarında yaşanan depremde 216 kişi hayatını kaybetmiş, 466 kişi yaralanmış ve 450 bina hasar görmüştür.

