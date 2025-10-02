Tekirdağ deprem bölgesi mi, fay hattı geçiyor mu? Tekirdağ'da tarih boyunca meydana gelen büyük depremler

Kategoriler
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi'nde 2 Ekim 2025 Perşembe günü saat 14.55 sıralarında deprem meydana geldi. İstanbul, Yalova, Kocaeli, Bursa gibi çevre illerden de hissedilen sarsıntının 5.0 büyüklüğünde olduğu açıklandı.
Vatandaşlar tarafından Tekirdağ deprem bölgesi mi, fay hattı geçiyor mu sorularının cevapları araştırılıyor.
Tekirdağ, Türkiye'nin deprem bakımından en riskli olan bölgeleri arasında yer alıyor. Tekirdağ altında deprem riski taşıyan birçok fay hattı bulunuyor. Şarköy ve Mürefete ilçeleri 1. derece, Tekirdağ Merkez ise 2. derece deprem bölgesi olarak belirtiliyor. Daha kuzeyde kalan ilçelerin ise 3. ve 4. derece deprem bölgesi olduğu biliniyor.
Marmara Denizi üzerinden ulaşan Kuzey Anadolu Fay Hattı, Tekirdağ'ın Şarköy'e bağlı Gaziköy ve Gölcük Mahalleleri'nden geçmektedir. Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın bu kısmındaki meydana gelen en büyük deprem ise 1912 yılında Şarköy-Mürfete civarında 7.3 büyüklüğünde olmuştur.
Tekirdağ'da olan en büyük deprem 9 Ağustos 1912 yılında meydana gelmiştir. Tekirdağ ilinin Şarköy ilçesinin Mürefete beldesinde yaşanan deprem 7.3 büyüklüğünde olmuştur. Gece 3 sıralarında yaşanan depremde 216 kişi hayatını kaybetmiş, 466 kişi yaralanmış ve 450 bina hasar görmüştür.