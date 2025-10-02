Menü Kapat
 | Hüseyin Bahcivan

Tekirdağ deprem artçılar devam ediyor mu? 2 Ekim AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler

AFAD tarafından açıklanan bilgilere göre bugün (2 Ekim 2025 Perşembe) saat 14.55 sıralarında Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi'nde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan depremin ardından sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından Tekirdağ deprem artçılar devam ediyor mu merak edildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından 2 Ekim son depremler paylaşıldı.

Tekirdağ deprem artçılar devam ediyor mu? 2 Ekim AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler
'nde 'ın ilçesi açıklarında bugün saat 14.55 sıralarında meydana geldi.

5.0 büyüklüğünde 6.71 km derinlikte olan deprem İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli gibi çevre illerden de hissedildi.

Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar tarafından Tekirdağ deprem artçılar devam ediyor mu araştırılmaya başlandı.

Tekirdağ deprem artçılar devam ediyor mu? 2 Ekim AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler

TEKİRDAĞ DEPREM ARTÇILAR DEVAM EDİYOR MU?

ve tarafından paylaşılan bilgilere göre Tekirdağ, Marmara Ereğlisi açıklarında meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar olmaya devam ediyor.

Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre saat 15.30'a kadar Marmara Denizi'nde 7 tane artçı sarsıntı meydana geldi. Bu sarsıntıların en büyüğü saat 14.58 sıralarında 4.0 büyüklüğünde oldu.

Tekirdağ deprem artçılar devam ediyor mu? 2 Ekim AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ 2 EKİM

Tekirdağ'da yaşanan 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD tarafından paylaşılan depremlerin listesi şöyle:

Tekirdağ deprem artçılar devam ediyor mu? 2 Ekim AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ 2 EKİM

Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son depremlerin ve artçı sarsıntıların listesi şöyle:

Tekirdağ deprem artçılar devam ediyor mu? 2 Ekim AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler
ETİKETLER
#deprem
#afad
#kandilli rasathanesi
#tekirdağ
#marmara denizi
#marmaraereğlisi
#Artçı Sarsıntılar
#Aktüel
