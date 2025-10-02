Tekirdağ deprem artçılar devam ediyor mu? 2 Ekim AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler

Marmara Denizi'nde Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi açıklarında bugün saat 14.55 sıralarında deprem meydana geldi.

5.0 büyüklüğünde 6.71 km derinlikte olan deprem İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli gibi çevre illerden de hissedildi.

Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar tarafından Tekirdağ deprem artçılar devam ediyor mu araştırılmaya başlandı.

TEKİRDAĞ DEPREM ARTÇILAR DEVAM EDİYOR MU?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan bilgilere göre Tekirdağ, Marmara Ereğlisi açıklarında meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar olmaya devam ediyor.

Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre saat 15.30'a kadar Marmara Denizi'nde 7 tane artçı sarsıntı meydana geldi. Bu sarsıntıların en büyüğü saat 14.58 sıralarında 4.0 büyüklüğünde oldu.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ 2 EKİM

Tekirdağ'da yaşanan 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD tarafından paylaşılan depremlerin listesi şöyle:

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ 2 EKİM

Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son depremlerin ve artçı sarsıntıların listesi şöyle: