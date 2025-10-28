Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Borç yapılandırması geri mi getiriliyor? Kredi ve kredi kartı borcu olanlar

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in öncülüğünde yürütülen Finansal İstikrar Komitesi’nden borç yeniden yapılandırmasına dair açıklama gelirken, vatandaşlar kredi ve kredi kartı borçlarını düzenleme imkânını araştırmaya başladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Borç yapılandırması geri mi getiriliyor? Kredi ve kredi kartı borcu olanlar
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.10.2025
saat ikonu 17:59
|
GÜNCELLEME:
28.10.2025
saat ikonu 17:59

Komitesi, 3 aydır süren ve geçtiğimiz günlerde tamamlanan borç yapılandırmasına yönelik analizlerde bulundu.

Kredi ve kredi kartı borçları, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun tavsiye niteliğindeki kararıyla bankalar tarafından yeniden düzenlenmişti.

Borç yapılandırması geri mi getiriliyor? Kredi ve kredi kartı borcu olanlar

3 ay devam eden ve 10 Ekim 2025 tarihinde biten borç yapılandırmasına yoğun ilgi gösterilmişti.

Bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcu olan vatandaşlar, 48 ay vadeyle ’nın belirlemiş olduğu yüzde 3.11 oranındaki faiz üzerinden borçlarını yeniden yapılandırmıştı.

Borç yapılandırması geri mi getiriliyor? Kredi ve kredi kartı borcu olanlar

Finansal İstikrar Komitesi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

" ve kredi kartlarındaki yapılandırmalara yönelik bugüne kadar atılan adımlar değerlendirilmiş ve önümüzdeki dönem atılabilecek adımlar ele alınmıştır."

Sıkça Sorulan Sorular

Yeni bir borç yapılandırma süreci başlayacak mı?
Finansal İstikrar Komitesi’nin değerlendirmeleri sonrası, ekonomik şartlara göre yeni bir yapılandırma sürecinin gündeme gelmesi bekleniyor.
ETİKETLER
#tüketici kredileri
#merkez bankası
#finansal istikrar
#Borç Yapılandırması
#Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurumu
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.