Borç yapılandırması geri mi getiriliyor? Kredi ve kredi kartı borcu olanlar

Finansal İstikrar Komitesi, 3 aydır süren ve geçtiğimiz günlerde tamamlanan borç yapılandırmasına yönelik analizlerde bulundu.

Kredi ve kredi kartı borçları, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun tavsiye niteliğindeki kararıyla bankalar tarafından yeniden düzenlenmişti.

3 ay devam eden ve 10 Ekim 2025 tarihinde biten borç yapılandırmasına yoğun ilgi gösterilmişti.

Bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcu olan vatandaşlar, 48 ay vadeyle Merkez Bankası’nın belirlemiş olduğu yüzde 3.11 oranındaki faiz üzerinden borçlarını yeniden yapılandırmıştı.

Finansal İstikrar Komitesi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tüketici kredileri ve kredi kartlarındaki yapılandırmalara yönelik bugüne kadar atılan adımlar değerlendirilmiş ve önümüzdeki dönem atılabilecek adımlar ele alınmıştır."