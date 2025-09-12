Menü Kapat
TGRT Haber
25°
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Bornova, Balçova su kesintisi ne zaman, saat kaçta sona erecek? 12 Eylül İzmir su kesintileri

12 Eylül 2025 Cuma günü İzmir'in Bornova, Balçova, Bergama, Ödemiş, Urla ve Menemen ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor. Vatandaşlar tarafından Bornova, Balçova su kesintisi ne zaman, saat kaçta biteceği merak ediliyor. Konuyla ilgili İZSU resmi internet sitesinden açıklama yaptı.

Bornova, Balçova su kesintisi ne zaman, saat kaçta sona erecek? 12 Eylül İzmir su kesintileri
'de bugün (12 Eylül 2025 Cuma) arıza ve su seviyelerinin azalması nedeniyle bazı ilçelerde yaşanıyor. Sabah saatlerinden itibaren başlayan su kesintisi , , , , Urla ve Menemen ilçesine bağlı mahalleleri etkiledi.

Vatandaşlar tarafından Bornova, Balçova su kesintisi ne zaman sona ereceği merak ediliyor.

Bornova, Balçova su kesintisi ne zaman, saat kaçta sona erecek? 12 Eylül İzmir su kesintileri

BORNOVA SU KESİNTİSİ NE ZAMAN SONA ERECEK 12 EYLÜL?

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi () tarafından açıklanan bilgilere göre bugün sabah saat 09.10'dan itibaren Bornova ilçesinin Çamkule, Merkez ve Serintepe mahallelerinde su kesintisi yaşanıyor.

Elektrik arızası nedeniyle yaşanan kesintinin 6 saat sürmesi ve saat 15.00'da sona ermesi bekleniyor.

Bornova, Balçova su kesintisi ne zaman, saat kaçta sona erecek? 12 Eylül İzmir su kesintileri

BALÇOVA SU KESİNTİSİ 12 EYLÜL

Balçova ilçesinde ise Fevzi Çakmak ve Onur mahallelerini etkileyen arıza meydana geldi. Branşman arızası nedeniyle iki mahalleye öğlen saat 12.15'ten beri su verilemiyor. Açıklanan bilgilere göre bölgeye tekrardan saat 14.15 civarı su verilmesi planlanıyor.

Bornova, Balçova su kesintisi ne zaman, saat kaçta sona erecek? 12 Eylül İzmir su kesintileri

İZMİR SU KESİNTİSİ 12 EYLÜL

İZSU tarafından açıklanan 12 Eylül 2025 Cuma günü su kesintisi listesi ise şöyle:

Bergama su kesintisi

Atmaca, Bahçelievler, Fatih, Gaziosmanpaşa, Maltepe, Selçuk ve Zafer mahallelerini etkileyen ana boru arızası meydana geldi. Öğlen saat 12.00'de başlayan kesintinin saat 16.00 civarı sona ermesi planlanıyor.

Ödemiş su kesintisi

İZSU'nun paylaştığı bilgilere göre Ödemiş'in ise Ocaklı Mahallesi'nde elektrik arızası nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. Kesintinin saat 16.00 civarında sona ereceği tahmin ediliyor.

Bornova, Balçova su kesintisi ne zaman, saat kaçta sona erecek? 12 Eylül İzmir su kesintileri

Urla su kesintisi

Urla ilçesinin Yaka Mahallesi'nde açıklanan bilgilere göre ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. Saat 14.00 civarı arızanın giderilerek kesintinin sona ermesi bekleniyor.

Menemen su kesintisi

Menemen ilçesine bağlı Villakent mahallesinde ise saat 11.21'de su kesintisi başladı. İZSU tarafından aktarılan bilgilere göre ana boru arızası nedeniyle yaşanan su kesintisi saat 14.21 civarında sona erecek.

