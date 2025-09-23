Menü Kapat
Borsa bugün neden düştü son dakika? 23 Eylül Borsa İstanbul neden düşüyor?

Borsa İstanbul'da bugün son dakika düşüş yaşanırken yatırımcılar borsa bugün neden düşüyor araştırmasına başladı. Erken saatlerde yaşanan düşüş sonrasında Borsa İstanbul neden düştü sorusu da gündeme yerleşti.

Borsa bugün neden düştü son dakika? 23 Eylül Borsa İstanbul neden düşüyor?
23.09.2025
23.09.2025
, güne yüzde 0,91 azalışa 11.363,25 puandan başladı. 23 Eylül Salı günü yaşanan düşüş dikkat çekerken yatırımcılar da uzman yorumlarını takip etti.

BORSA BUGÜN NEDEN DÜŞTÜ SON DAKİKA?

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 1,54 değer kazanarak 11.468,07 puandan tamamladı. Bugün erken saatlerde borsada son dakika düşüş yaşandı. Borsa'da zaman zaman anlık düşüşler yaşanabiliyor. Bugün BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 104,82 puan ve yüzde 0,91 azalışla 11.363,25 puana geriledi. Bankacılık endeksi %1,59, holding endeksi yüzde 0,93 değer kaybetti.

Borsa bugün neden düştü son dakika? 23 Eylül Borsa İstanbul neden düşüyor?

BORSA NEDEN DÜŞÜYOR SON DAKİKA 23 EYLÜL?

23 Eylül Salı günü öğle saatlerinde doğru Borsa İstanbul'da düşüş yaşandı. Bugün güne düşüşle başlarken, BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,91 azalışa 11.363,25 puandan başladı. 23 Eylül günü en çok yükselen yüzde 0,67 ile finansal kiralama faktoring olurken, en fazla gerileyen ise bankacılık oldu. Küresel piyasalarda ABD Başkanı Donald Trump’ın politikalarına dair devam eden endişeler ve üyelerinden gelen temkinli faiz indirimi açıklamaları sebebiyle dalgalı ilerliyordu. Yatırımcıların gözü ise bugün Fed Başkanı Jerome Powell’ın yapacağı değerlendirmelere çevrildi.

Borsa bugün neden düştü son dakika? 23 Eylül Borsa İstanbul neden düşüyor?

BORSA NEDEN DÜŞÜYOR BUGÜN?

23 Eylül günü güne düşüşle başlayan Borsa İstanbul'da zaman zaman anlık düşüşler ve yükselişler yaşanabiliyor. Analistlere göre bugün yurt dışında ise Fed Başkanı Powell’ın açıklamaları ile küresel çapta açıklanacak Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin izlenecek. BIST 100 endeksinde 11.300 ve 11.200 seviyelerinin destek, 11.450 ve 11.500 puanın ise direnç olarak öne çıktığını paylaşıldı.

Altın mı, döviz mi, borsa mı? Haftanın en çok kazandıran yatırımı belli oldu
