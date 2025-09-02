Menü Kapat
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 Sumru Tarhan

Borsa neden düşüyor, düştü son dakika? Bugün BIST Borsa düşüşü son durumu sonrası gözler yorumlarda

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,22 yükselişle 11.304,45 puandan başlamıştı. Anlık olarak son dakika yaşanan BIST Borsa düşüşü sonrasında borsa neden düşüyor son dakika merak edilirken yatırımcının gözü borsa düşüşünün nedeninde. Bugün yükselişle başlayan BİST borsada düşüş yaşanıyor.

02.09.2025
16:13
02.09.2025
16:21

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen 'da , günü %0,07 değer kaybederek 11.279,95 puandan tamamladı. Bugün 2 Eylül günü yükselişle başlamasına rağmen akşam saatlerinde doğru yaşanan düşüş sonrası yatırımcılar borsa bugün neden düşüyor araştırmasına başladı. Uzman yorumları yakından takip edilirken borsa son dakika düşüş nedeni de dikkat çekti.

BORSA NEDEN DÜŞÜYOR SON DAKİKA?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,22 yükselişle 11.304,45 puandan başlarken akşam saatlerinde doğru düşüş yaşandı. Borsada zaman zaman düşüşler meydana gelebiliyorken yatırımcılar endişeli anlar yaşayabiliyor. Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,07 değer kaybederek 11.279,95 puandan tamamladı. BIST günlük olarak bazı dönemlerde anlık düşüşler yaşayabilirken yatırımcılar uzman yorumlarını takip ediyor. Bugün yükselişle başlayan borsa ani düşüş yaşadı.

BORSA NEDEN DÜŞTÜ BUGÜN SON DAKİKA 2 EYLÜL?

Borsa İstanbul'da zaman zaman anlık olarak düşüşler yaşanabiliyor. BIST BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 24,50 puan ve yüzde 0,22 artışla 11.304,45 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,38, holding endeksi yüzde 0,12 değer kazanmıştı. 16.00 civarında ise anlık bir düşüş yaşandı. Borsa İstanbul'da zaman zaman ani düşüşler yaşanabiliyor.

BUGÜN BORSA'YA NE OLDU İSTANBUL'DA SON DAKİKA SON DURUM?

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, açılışta önceki kapanışa göre 24,50 puan ve %0,22 artarak 11.304,45 seviyesine ulaşırken, Bankacılık endeksi yüzde 0,38, holding endeksi ise yüzde 0,12 oranında prim yapmayı başardı. Güne yükselişle başlamasına rağmen düşüş yaşayan borsada yatırımcıların yorumları dikkat çekti. Borsa İstanbul'da dönemsel olarak düşüşler ve ani yükselişler yaşanabiliyor.

