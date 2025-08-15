Bu akşam maç var mı 15 Ağustos? Süper Lig'de bugünkü maçlar

Futbolseverlerin yakından takip ettiği liglerde yarış son hızıyla sürerken bu akşam hangi maçlar var belli oldu. Dünyanın her yerinden takip edilen liglerde bugünün maç programı netleşti.

BU AKŞAM MAÇ VAR MI 15 AĞUSTOS?

Trendyol 1. Lig, Süper Lig ve daha fazlasında şampiyonluk yarışı başladı. Sezon arası sona ererken takımlar rakipleri ile karşılaşmaya başladı. Cuma akşamı iş çıkışı evinde maç keyfi yapmak isteyenler ise bu akşamın maç programını kontrol etti. İşte bugünkü maçlar!

AFC Şampiyonlar Ligi

10:00 Kura Çekimi (Spor Smart, Smart Spor HD)

Azerbaycan Premier Ligi

16:00 Karvan - Qabala (CBC Sport)

İspanya La Liga

20:00 Girona - Rayo Vallecano (S Sport, S Sport Plus)

22:30 Villarreal - Real Oviedo (S Sport, S Sport Plus)

Trendyol 1. Lig

21:30 Serik Bld. - Ümraniyespor (TRT Spor, Bein Sports 2)

Trendyol Süper Lig

21:30 Galatasaray - Fatih Karagümrük (Bein Sports 1)

Fransa Ligue 1

21:45 Rennes - Marsilya (Bein Sports 4)

Almanya Kupası (DFB Pokal)

21:45 Arminia Bielefeld - Werder Bremen (Yayın Yok)

İngiltere Premier Lig

22:00 Liverpool - Bournemouth (Bein Sports 3)

BUGÜN GALATASARAY'IN MAÇI VAR MI?

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı ağustos ayı itibarıyla başladı. Milyonlarca taraftarın ekran karşısında ve tribünlerde takip ettiği Galatasaray'ın maç programı sezon başında duyuruldu. Süper Lig fikstürüne göre bugün Galatasaray'ın maçı oynanacak. RAMS Park'ta başlayacak olan karşılaşma için bekleyiş devam ediyor.