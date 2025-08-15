Menü Kapat
Bu akşam maç var mı 15 Ağustos? Süper Lig'de bugünkü maçlar

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Şampiyonluk yarışının kaldığı yerden devam ettiği liglerde bugünkü maçlar da merak konusu haline geldi. 15 Ağustos Cuma akşamı oynanacak olan maçların yayın bilgileri duyuruldu. İşte bu akşamın maç programı!

Bu akşam maç var mı 15 Ağustos? Süper Lig'de bugünkü maçlar
Futbolseverlerin yakından takip ettiği liglerde yarış son hızıyla sürerken bu akşam hangi maçlar var belli oldu. Dünyanın her yerinden takip edilen liglerde bugünün netleşti.

BU AKŞAM MAÇ VAR MI 15 AĞUSTOS?

, ve daha fazlasında şampiyonluk yarışı başladı. Sezon arası sona ererken takımlar rakipleri ile karşılaşmaya başladı. Cuma akşamı iş çıkışı evinde maç keyfi yapmak isteyenler ise bu akşamın maç programını kontrol etti. İşte bugünkü maçlar!

AFC Şampiyonlar Ligi
10:00 Kura Çekimi (Spor Smart, Smart Spor HD)

Azerbaycan Premier Ligi
16:00 Karvan - Qabala (CBC Sport)

Bu akşam maç var mı 15 Ağustos? Süper Lig'de bugünkü maçlar

İspanya
20:00 Girona - Rayo Vallecano (S Sport, S Sport Plus)
22:30 Villarreal - Real Oviedo (S Sport, S Sport Plus)

Trendyol 1. Lig
21:30 Serik Bld. - Ümraniyespor (TRT Spor, Bein Sports 2)

Trendyol Süper Lig
21:30 Galatasaray - Fatih Karagümrük (Bein Sports 1)

Bu akşam maç var mı 15 Ağustos? Süper Lig'de bugünkü maçlar

Fransa Ligue 1
21:45 Rennes - Marsilya (Bein Sports 4)

Almanya Kupası (DFB Pokal)
21:45 Arminia Bielefeld - Werder Bremen (Yayın Yok)

İngiltere Premier Lig
22:00 Liverpool - Bournemouth (Bein Sports 3)

Bu akşam maç var mı 15 Ağustos? Süper Lig'de bugünkü maçlar

BUGÜN GALATASARAY'IN MAÇI VAR MI?

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı ağustos ayı itibarıyla başladı. Milyonlarca taraftarın ekran karşısında ve tribünlerde takip ettiği Galatasaray'ın maç programı sezon başında duyuruldu. Süper Lig fikstürüne göre bugün Galatasaray'ın maçı oynanacak. RAMS Park'ta başlayacak olan karşılaşma için bekleyiş devam ediyor.

