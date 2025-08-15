Menü Kapat
29°
Galatasaray Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Karşılaşmaya saatler kaldı

Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Galatasaray bugün ikinci hafta karşılaşmaları kapsamında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın saatinin yakınlaşmasıyla birlikte taraftarlar Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı nereden izlenir, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacağını merak etmeye başladı.

Galatasaray Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Karşılaşmaya saatler kaldı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
15.08.2025
saat ikonu 15:07
|
GÜNCELLEME:
15.08.2025
saat ikonu 15:07

'in 2025-2026 sezonunun 2. haftasının maçları bugün başlıyor. 2. haftanın ilk karşılaşmaları kapsamında bugün ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılılar ligin yeni sezonunda Gaziantep FK karşısında oynadığı ilk maçı 3-0 kazanmıştı. 3 puanı elde eden Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü de yenerek seri yapmayı planlıyor.

Galatasaray Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Karşılaşmaya saatler kaldı

Fatih Karagümrük ise Başakşehir ile karşı karşıya gelecekti. Ancak Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi maçından dolayı karşılaşma ertelenmişti. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu.

Galatasaray Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Karşılaşmaya saatler kaldı

GALATASARAY - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

RAMS Park'ta oynanacak olan Galatasaray - Fatih Karagümrük karşılaşması açıklanan bilgilere göre ekranlarından yayınlanacak. Karşılaşmayı taraftarlar beIN Sprots aracılığıyla anlık olarak takip edebilecekler.

İki takım tarihleri boyunca toplam 21 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmaların 13'ünü Galatasaray, 3'ünü ise Fatih Karagümrük kazandı. İki takım arasında oynanan 5 karşılaşma ise beraberlik ile sonuçlandı.

Galatasaray Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Karşılaşmaya saatler kaldı

GALATASARAY - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 'in 2. haftası kapsamında oynanacak olan Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı bugün saat 21.30'da başlayacak.

(TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre karşılaşmayı Ozan Ergün yönetecek.

Ergün'ün yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Süleyman Özay'ın yapacağı açıklandı. VAR koltuğunda ise Ömer Faruk Turtay oturacak.

