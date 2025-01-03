Bu akşam maç var mı 3 Ocak? Süper Lig'de devre arası sona erdi
Trendyol Süper Lig'de 17. hafta maçlarının tamamlanmasıyla beraber devre arası başlamıştı. Taraftarların yakından takip ettiği ligde bu akşamın maç programı netleşti. Beşiktaş - Rizespor ve Alanyaspor - Konyaspor müsabakaları bugün oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan duyuruya göre ligde ikinci devre 3 Ocak itibarıyla başlıyor. Taraftarların yakından takip ettiği Süper Lig'de 3 Ocak akşamı maçlarının saati ve kanalı belli oldu.
BU AKŞAM MAÇ VAR MI, KİMİN 3 OCAK?
3 Ocak Cuma günü oynanacak olan müsabakaların programı şöyle:
Kings Dünya Kupası
18:00 | Arjantin - Japonya | S Sport Plus
19:00 | İspanya - İtalya | S Sport Plus
20:00 | ABD - Özbekistan | S Sport Plus
21:00 | Meksika - Suudi Arabistan | S Sport Plus
Trendyol 1. Lig
20:00 | Kocaelispor - Iğdırspor | TRT Spor, Bein Sports Max 1, beIN Sports, Tod TV
Trendyol Süper Lig
20:00 | Ç.Rizespor - Beşiktaş | Bein Sports 1, beIN Sports, Tod TV
20:00 | Alanyaspor - Konyaspor | Bein Sports 2, beIN Sports, Tod TV
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, SAAT KAÇTA?
Günün programına göre oynanacak olan müsabakalar netleşti.
İspanya Kral Kupası
21:00 | Granada - Getafe | Tivibu Spor 1
21:00 | Pontevedra - Mallorca | Tivibu Spor 3
21:00 | Racing Club - Rayo Vallecano | Tivibu Spor 2
Portekiz Liga NOS
21:00 | Nacional - Porto | tabii Spor 1
23:15 | Vitoria - Sporting Lisbon | S Sport Plus, tabii Spor 3
İtalya Süper Kupa Yarı Final
22:00 | Juventus - Milan | TRT 1
Fransa Ligue 1
23:00 | Nice - Rennes | Bein Sports 4, beIN Sports, Tod TV
İspanya La Liga
23:00 | Valencia - Real Madrid | S Sport Plus, S Sport