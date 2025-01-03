Bu akşam maç var mı 3 Ocak? Süper Lig'de devre arası sona erdi

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

03 Ocak 2025 14:05 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 14:13

Trendyol Süper Lig'de 17. hafta maçlarının tamamlanmasıyla beraber devre arası başlamıştı. Taraftarların yakından takip ettiği ligde bu akşamın maç programı netleşti. Beşiktaş - Rizespor ve Alanyaspor - Konyaspor müsabakaları bugün oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan duyuruya göre ligde ikinci devre 3 Ocak itibarıyla başlıyor. Taraftarların yakından takip ettiği Süper Lig'de 3 Ocak akşamı maçlarının saati ve kanalı belli oldu. BU AKŞAM MAÇ VAR MI, KİMİN 3 OCAK? 3 Ocak Cuma günü oynanacak olan müsabakaların programı şöyle: Kings Dünya Kupası 18:00 | Arjantin - Japonya | S Sport Plus

19:00 | İspanya - İtalya | S Sport Plus

20:00 | ABD - Özbekistan | S Sport Plus

21:00 | Meksika - Suudi Arabistan | S Sport Plus Trendyol 1. Lig 20:00 | Kocaelispor - Iğdırspor | TRT Spor, Bein Sports Max 1, beIN Sports, Tod TV Trendyol Süper Lig 20:00 | Ç.Rizespor - Beşiktaş | Bein Sports 1, beIN Sports, Tod TV

20:00 | Alanyaspor - Konyaspor | Bein Sports 2, beIN Sports, Tod TV BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, SAAT KAÇTA? Günün programına göre oynanacak olan müsabakalar netleşti. İspanya Kral Kupası 21:00 | Granada - Getafe | Tivibu Spor 1

21:00 | Pontevedra - Mallorca | Tivibu Spor 3

21:00 | Racing Club - Rayo Vallecano | Tivibu Spor 2 Portekiz Liga NOS 21:00 | Nacional - Porto | tabii Spor 1

23:15 | Vitoria - Sporting Lisbon | S Sport Plus, tabii Spor 3 İtalya Süper Kupa Yarı Final 22:00 | Juventus - Milan | TRT 1 Fransa Ligue 1 23:00 | Nice - Rennes | Bein Sports 4, beIN Sports, Tod TV İspanya La Liga 23:00 | Valencia - Real Madrid | S Sport Plus, S Sport Sıkça Sorulan Sorular Süper Lig'de bugün maç var mı? 3 Ocak takvimine göre Beşiktaş - Rizespor ve Alanyaspor - Konyaspor müsabakaları oynanacak. Süper Lig devre arası bitti mi? Trendyol Süper Lig'de ilk yarı 17. hafta maçları sonrası tamamlanmıştı. 3 Ocak itibarıyla ligde ikinci yarı başlıyor. İlgili Haberler Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı hangi kanalda? Avrupa Ligi'nde Türk derbisi Galatasaray'da Muslera, Abdülkerim, Barış Alper sarı kart sınırında mı? Göztepe maçı öncesi tehlike çanları çalıyor Fenerbahçe'ye sakatlık şoku! Hatayspor maçına iki oyuncusu eksik çıkacak