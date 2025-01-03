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Bu akşam maç var mı 3 Ocak? Süper Lig'de devre arası sona erdi

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
03 Ocak 2025 14:05 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 14:13
Bu akşam maç var mı 3 Ocak? Süper Lig&#039;de devre arası sona erdi

Trendyol Süper Lig'de 17. hafta maçlarının tamamlanmasıyla beraber devre arası başlamıştı. Taraftarların yakından takip ettiği ligde bu akşamın maç programı netleşti. Beşiktaş - Rizespor ve Alanyaspor - Konyaspor müsabakaları bugün oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan duyuruya göre ligde ikinci devre 3 Ocak itibarıyla başlıyor. Taraftarların yakından takip ettiği Süper Lig'de 3 Ocak akşamı maçlarının saati ve kanalı belli oldu.

BU AKŞAM MAÇ VAR MI, KİMİN 3 OCAK?

3 Ocak Cuma günü oynanacak olan müsabakaların programı şöyle:

Kings Dünya Kupası

18:00 | Arjantin - Japonya | S Sport Plus
19:00 | İspanya - İtalya | S Sport Plus
20:00 | ABD - Özbekistan | S Sport Plus
21:00 | Meksika - Suudi Arabistan | S Sport Plus

Trendyol 1. Lig

20:00 | Kocaelispor - Iğdırspor | TRT Spor, Bein Sports Max 1, beIN Sports, Tod TV

Trendyol Süper Lig

20:00 | Ç.Rizespor - Beşiktaş | Bein Sports 1, beIN Sports, Tod TV
20:00 | Alanyaspor - Konyaspor | Bein Sports 2, beIN Sports, Tod TV

Bu akşam maç var mı 3 Ocak? Süper Lig'de devre arası sona erdi - 1. Resim

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, SAAT KAÇTA?

Günün programına göre oynanacak olan müsabakalar netleşti.

İspanya Kral Kupası

21:00 | Granada - Getafe | Tivibu Spor 1
21:00 | Pontevedra - Mallorca | Tivibu Spor 3
21:00 | Racing Club - Rayo Vallecano | Tivibu Spor 2

Portekiz Liga NOS

21:00 | Nacional - Porto | tabii Spor 1
23:15 | Vitoria - Sporting Lisbon | S Sport Plus, tabii Spor 3

Bu akşam maç var mı 3 Ocak? Süper Lig'de devre arası sona erdi - 2. Resim

İtalya Süper Kupa Yarı Final

22:00 | Juventus - Milan | TRT 1

Fransa Ligue 1

23:00 | Nice - Rennes | Bein Sports 4, beIN Sports, Tod TV

İspanya La Liga

23:00 | Valencia - Real Madrid | S Sport Plus, S Sport

Sıkça Sorulan Sorular
3 Ocak takvimine göre Beşiktaş - Rizespor ve Alanyaspor - Konyaspor müsabakaları oynanacak. 
Trendyol Süper Lig'de ilk yarı 17. hafta maçları sonrası tamamlanmıştı. 3 Ocak itibarıyla ligde ikinci yarı başlıyor.

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Kaynak: TGRT Haber

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