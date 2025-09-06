Bu akşam maç var mı 6 Eylül? Dünya Kupası elemelerinde bugünün maçları

Futbolseverlerin yakından takip ettiği liglerde şampiyonluk yarışı devam ediyor. Heyecanla beklenen maçlar sporseverler tarafından canlı olarak izlenirken 6 Eylül Cumartesi akşamı oynanacak olan maçlar da belli oldu.

BU AKŞAM MAÇ VAR MI 6 EYLÜL?

6 Eylül Cumartesi akşamı oynanacak olan maçlar netleşti. Dünyanın her yerinden takip edilen liglerde şampiyonluk yarışı hız kesmeden devam ederken günün programı ilgi çekti.

Basın Toplantısı & Antrenman

* 14:00 | Vincenzo Montella – Basın Toplantısı (A Spor / TRT Spor / TV 8,5 / Tivibu Spor)

* 20:30 | Milli Takım – Antrenman (A Spor / TRT Spor / TV 8,5 / Tivibu Spor)

İngiltere Kadınlar Süper Ligi

* 15:30 | Arsenal – London City Lionesses

2026 Dünya Kupası Eleme Maçları

* 16:00 | Letonya – Sırbistan (CBC Sport / Exxen)

* 19:00 | Ermenistan – Portekiz (Exxen)

* 19:00 | İngiltere – Andorra (CBC Sport / Exxen)

* 21:45 | Avusturya – Güney Kıbrıs (Exxen)

* 21:45 | İrlanda – Macaristan (CBC Sport / Exxen / S Sport Plus)

* 21:45 | San Marino – Bosna Hersek (Exxen)

İspanya La Liga 2

* 19:30 | Real Zaragoza – Valladolid (S Sport / S Sport Plus)