 Sumru Tarhan

Bu akşam maç var mı 6 Eylül? Dünya Kupası elemelerinde bugünün maçları

Dünya Kupası elemelerinde heyecan devam ederken bu akşamın maçları da belli oldu. Süper Lig’de bugünün maçları yakından takip edilirken futbolseverler bu akşam oynanacak olan futbol maçlarının yayın bilgilerini ve saatini araştırıyor. Bugünün Dünya Kupası müsabakaları duyuruldu.

KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
06.09.2025
saat ikonu 11:53
|
GÜNCELLEME:
06.09.2025
saat ikonu 11:53

Futbolseverlerin yakından takip ettiği liglerde şampiyonluk yarışı devam ediyor. Heyecanla beklenen maçlar sporseverler tarafından canlı olarak izlenirken 6 Eylül Cumartesi akşamı oynanacak olan maçlar da belli oldu.

BU AKŞAM MAÇ VAR MI 6 EYLÜL?

6 Eylül Cumartesi akşamı oynanacak olan maçlar netleşti. Dünyanın her yerinden takip edilen liglerde şampiyonluk yarışı hız kesmeden devam ederken günün programı ilgi çekti.

Bu akşam maç var mı 6 Eylül? Dünya Kupası elemelerinde bugünün maçları

Basın Toplantısı & Antrenman
* 14:00 | Vincenzo Montella – Basın Toplantısı (A Spor / TRT Spor / TV 8,5 / Tivibu Spor)
* 20:30 | Milli Takım – Antrenman (A Spor / TRT Spor / TV 8,5 / Tivibu Spor)
İngiltere Kadınlar Süper Ligi
* 15:30 | Arsenal – London City Lionesses
2026 Dünya Kupası Eleme Maçları
* 16:00 | Letonya – Sırbistan (CBC Sport / Exxen)
* 19:00 | Ermenistan – Portekiz (Exxen)

Bu akşam maç var mı 6 Eylül? Dünya Kupası elemelerinde bugünün maçları

* 19:00 | İngiltere – Andorra (CBC Sport / Exxen)
* 21:45 | Avusturya – Güney Kıbrıs (Exxen)
* 21:45 | İrlanda – Macaristan (CBC Sport / Exxen / S Sport Plus)
* 21:45 | San Marino – Bosna Hersek (Exxen)
İspanya La Liga 2
* 19:30 | Real Zaragoza – Valladolid (S Sport / S Sport Plus)

