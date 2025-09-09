Bu akşam maç var mı, hangi? 9 Eylül programı netleşti

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde serüven sürüyor. Milyonlarca taraftarın yakından takip ettiği eleme müsabakalarının maç programı da duyuruldu.

BU AKŞAM MAÇ VAR MI 9 EYLÜL?

9 Eylül Salı akşamı oynanacak olan karşılaşmaların saati ve yayınlandığı kanalı duyuruldu. Bugünün programı şöyle:

19:00

Azerbaycan – Ukrayna (CBC Sport / Exxen / S Sport Plus)

Ermenistan – İrlanda (Exxen)

21:45