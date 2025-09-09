Bu akşam maç var mı, hangi? 9 Eylül programı netleşti

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde serüven sürüyor. Milyonlarca taraftarın yakından takip ettiği eleme müsabakalarının maç programı da duyuruldu.
BU AKŞAM MAÇ VAR MI 9 EYLÜL?
9 Eylül Salı akşamı oynanacak olan karşılaşmaların saati ve yayınlandığı kanalı duyuruldu. Bugünün programı şöyle:
19:00
- Azerbaycan – Ukrayna (CBC Sport / Exxen / S Sport Plus)
- Ermenistan – İrlanda (Exxen)
21:45
- Arnavutluk – Letonya (Exxen)
- Bosna Hersek – Avusturya (Exxen)
- Fransa – İzlanda (Exxen)
- Güney Kıbrıs – Romanya (Exxen)
- Macaristan – Portekiz (Exxen)
- Norveç – Moldova (Exxen)
- Sırbistan – İngiltere (Exxen)