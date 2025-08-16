Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
28°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Bu bilgiyi öğrenenler evdeki şekerleri hemen çöpe atıyor! Hem sağlıklı hem faydaları saymakla bitmiyor

Tatlı krizleriniz için çareyi beyaz şekerde arıyorsanız, sağlığınızı riske atıyor olabilirsiniz. Gizli birer kalori ve hastalık kaynağı olan rafine şekere karşı, doğanın sunduğu harika alternatifler var. Balın antioksidan gücünden, hurmanın lif zenginliğine şekeri hayatınızdan çıkarırken lezzetten ödün vermeyecek yöntemleri bu içeriğimizde bulabilirsiniz.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bu bilgiyi öğrenenler evdeki şekerleri hemen çöpe atıyor! Hem sağlıklı hem faydaları saymakla bitmiyor
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
16.08.2025
saat ikonu 10:00
|
GÜNCELLEME:
16.08.2025
saat ikonu 10:00

Günlük hayatımızda tükettiğimiz birçok ürünün içinde, farkında olmadan yüksek miktarda rafine şeker bulunur. Fazla şeker tüketimi ise obeziteden diyabete, kalp hastalıklarından kronik iltihaplanmalara kadar birçok sağlık sorununu beraberinde getirir. Bu sağlık risklerinin farkına varan birçok kişi, tatlı ihtiyacını karşılamak için daha doğal, daha sağlıklı ve vücuda daha az zarar veren alternatiflere yöneliyor. Neyse ki, doğa, lezzetten ödün vermeden şekerin yerini doldurabilecek mucizevi tatlandırıcılarla doludur.

Bu bilgiyi öğrenenler evdeki şekerleri hemen çöpe atıyor! Hem sağlıklı hem faydaları saymakla bitmiyor

NEDEN ŞEKERDEN KAÇINMALIYIZ?

Rafine şeker, vücuda boş kalori sağlamakla kalmaz, aynı zamanda kan şekerini hızla yükseltip düşürerek enerji seviyelerinde dalgalanmalara neden olur. Bu durum, kilo alımını kolaylaştırır ve insülin direncini tetikleyerek tip 2 riskini artırır. Ayrıca, bağışıklık sistemini zayıflatabilir ve vücuttaki iltihaplanma seviyesini yükseltebilir. Bu nedenle, şekeri tamamen hayatımızdan çıkarmak zor olsa da, tüketimini azaltmak ve daha sağlıklı alternatiflere yönelmek genel sağlık için hayati önem taşır.

Bu bilgiyi öğrenenler evdeki şekerleri hemen çöpe atıyor! Hem sağlıklı hem faydaları saymakla bitmiyor

DOĞANIN ŞEKER İKAMESİ

Doğal tatlandırıcılar, rafine şekere göre birçok avantaja sahiptir. Genellikle daha düşük glisemik indekse sahip oldukları için kan şekerini daha yavaş yükseltirler. Ayrıca, lif, vitamin, mineral ve antioksidan gibi faydalı bileşenler de içerebilirler. Bu sayede, sadece tatlı bir lezzet sunmakla kalmaz, aynı zamanda vücuda besin değeri de sağlarlar.

Bu bilgiyi öğrenenler evdeki şekerleri hemen çöpe atıyor! Hem sağlıklı hem faydaları saymakla bitmiyor

ŞEKER YERİNE KULLANILABİLECEK EN İYİ DOĞAL ALTERNATİFLER

Rafine şeker yerine kullanabileceğiniz, mutfağınızda kolayca bulunabilecek veya temin edebileceğiniz doğal tatlandırıcılar şunlardır:

  • Bal: Bal, yüzyıllardır doğal bir tatlandırıcı ve şifa kaynağı olarak kullanılır. Antioksidan, antibakteriyel ve antifungal özellikleri sayesinde bağışıklık sistemini destekler. Rafine şekere göre daha tatlı olduğu için daha az miktarda kullanılması yeterlidir. Ancak balın da şeker olduğu ve aşırı tüketilmemesi gerektiği unutulmamalıdır. Çay, süt veya yoğurt gibi içeceklerde ve tatlılarda kullanılabilir.
  • Hurma ve Hurma Pekmezi: Hurma, doğal bir tatlandırıcı olmasının yanı sıra lif, potasyum, magnezyum ve B vitaminleri açısından da zengindir. Glisemik indeksi nispeten düşük olduğu için kan şekerini daha dengeli bir şekilde yükseltir. Hurmayı blenderdan geçirerek tatlılarda kullanabilir veya hurma pekmeziyle tatlandırıcı elde edebilirsiniz.
  • Keçiboynuzu Pekmezi: Demir, kalsiyum, potasyum ve B vitaminleri açısından zengin olan keçiboynuzu pekmezi, özellikle anemi ve kemik sağlığı için faydalıdır. Yüksek lif içeriği sayesinde sindirimi destekler. Kahvaltıda, sütlü tatlılarda veya kurabiyelerde doğal bir tatlandırıcı olarak kullanılabilir.
  • Stevia: Stevia, Güney Amerika'da yetişen bir bitkiden elde edilen, kalorisiz doğal bir tatlandırıcıdır. Kan şekerini yükseltmediği için diyabet hastaları için ideal bir alternatiftir. Toz veya sıvı formda bulunabilir ve içeceklerden tatlılara kadar geniş bir yelpazede kullanılabilir. Stevia'yı kullanırken, tadının rafine şekere göre çok daha yoğun olduğunu unutmamak ve ölçülü kullanmak gerekir.
  • Akçaağaç Şurubu (Maple Syrup): Akçaağaç ağacının özsuyundan elde edilen Akçaağaç şurubu, çinko, potasyum ve kalsiyum gibi mineraller içerir. Krep ve pankeklerin vazgeçilmezi olsa da, tatlı ve içeceklerde de doğal bir tatlandırıcı olarak kullanılabilir. Yüksek fruktoz içeriği nedeniyle aşırı tüketilmemesi önemlidir.
  • Tarçın: Tarçın, tek başına bir tatlandırıcı olmasa da, çaylar, kahveler, yulaf ezmesi, yoğurt veya tatlılarda kullanıldığında tatlılık hissini artırır ve şeker ihtiyacını azaltır. Aynı zamanda kan şekerini dengelemeye yardımcı olabilecek özelliklere de sahiptir.
  • Hindistan Cevizi Şekeri: Hindistan cevizi çiçeğinin nektarından elde edilen bu şeker, rafine şekere göre daha düşük glisemik indekse sahiptir ve mineral açısından daha zengindir. Karamel benzeri bir tadı vardır ve tatlılarda veya kahvelerde kullanılabilir.
Bu bilgiyi öğrenenler evdeki şekerleri hemen çöpe atıyor! Hem sağlıklı hem faydaları saymakla bitmiyor

TATLANDIRICI SEÇİMİNDE ÖNEMLİ İPUÇLARI

Doğal tatlandırıcıları hayatınıza dahil ederken bazı önemli noktalara dikkat etmek gerekir. Özellikle yüksek fruktoz içeren doğal tatlandırıcıların (hurma, akçaağaç şurubu, agave şurubu gibi) aşırı tüketiminden kaçınmak önemlidir, zira yüksek fruktoz karaciğer sağlığını olumsuz etkileyebilir. Glisemik indeksi düşük olanları tercih etmek, kan şekerindeki ani dalgalanmaları önler.

Her zaman olduğu gibi, doğal tatlandırıcılar da ölçülü tüketilmelidir. Şekerden tamamen uzak durmak, sağlıklı bir yaşam için en iyi seçenek olsa da, doğal alternatiflerle bu geçişi daha keyifli hale getirebilirsiniz.

Not: Diyabet hastaları, doğal tatlandırıcıları kullanmadan önce mutlaka doktorlarına veya bir uzmanına danışmalıdır. Bazı doğal tatlandırıcılar (bal, pekmez gibi) kan şekerini yükseltir ve kullanım miktarı kişiye özel olarak belirlenmelidir. Stevia gibi kalorisiz tatlandırıcılar daha güvenli bir seçenek olabilir.

Bu bilgiyi öğrenenler evdeki şekerleri hemen çöpe atıyor! Hem sağlıklı hem faydaları saymakla bitmiyor
ETİKETLER
#beslenme
#diyabet
#sağlıklı yaşam
#kan şekeri
#Doğal Tatlandırıcılar
#Şeker Alternatifleri
#İnsülin Direnci
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.