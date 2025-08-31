Bu hafta BİM’e neler gelecek? BİM aktüel kataloğu belli oldu

2-5 Eylül BİM kataloğu raflarda yerini aldı.
Sevilen yaz ürünleri BİM'de bu hafta raflarda ve BİM onlineda yani bim.com.tr'de satışa çıkıyor.
BİM aktüel 5 Eylül kataloğu da bu kapsamda yayımlandı.
Okulların açılmasına sayılı günler kala BİM kırtasiye ürünleri de ilgi görüyor.
BİM’de bu hafta yer alan ürünlerden bazıları şöyle:
- Philips Buhar Kazanlı Ütü 4.990 TL
- Philips Süpürge 5.490 TL
- Philips Ekmek Kızartma Makinesi 999 TL
- Philips Su Isıtıcı 999 TL
- Philips Doğrayıcı 1.490 TL
- Kumtel Halı Koltuk Yıkama Makinesi 3.990 TL
- Keysmart Baskül Tartı 399 TL
- Baharat Öğütücü 299 TL
- Polosmart Mini Tıraş Makinesi 349 TL
- Polosmart Yüz ve Boyun Bakım Cihazı 499 TL
- WAG Maşası 790 TL
- 65" Senna Framaless Ultra HD Qled Google Tv 22.900 TL
- Omix X5 Cep Telefonu + Tws Kulaklık 5.990 TL
- 55' Dijitsu UHD Google Tv 14.990 TL
- Kulaküstü Bluetooth Kulaklık 1.490 TL
- Bluetooth Kulaklık 699 TL
- Polosmart Bluetooth Kulaklığı 499 TL
- Nautica Bluetooth Hoparlör 349 TL
- Polosmart Klavye Mouse Set 499 TL
- Polosmart Gaming Kablosuz Klavye Mouse Set 549 TL
- Polosmart Wireless Bluetooth Mouse 149 TL
- Led Yazı Tahtası 549 TL
- Yapışkanlı Duvar Karosu 289 TL
- Kapitoneli Çift Kişilik Yatak Örtüsü 389 TL
- Kadın Eşofman Altı 299 TL
- Kapitoneli Tek Kişilik Yatak Örtüsü 329 TL
- Kadın Omuz Çantası 329 TL