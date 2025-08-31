Menü Kapat
30°
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Bu hafta BİM’e neler gelecek? BİM aktüel kataloğu belli oldu

Gelecek haftanın 2-5 Eylül BİM aktüel kataloğu 2025 yayımlandı. BİM’e gelecek uygun fiyatlı aktüel ürünler Google aramalarında üst sıralara tırmandı.

2-5 Eylül kataloğu raflarda yerini aldı.

Sevilen yaz ürünleri BİM'de bu hafta raflarda ve BİM onlineda yani bim.com.tr'de satışa çıkıyor.

BİM aktüel 5 Eylül kataloğu da bu kapsamda yayımlandı.

Okulların açılmasına sayılı günler kala BİM kırtasiye ürünleri de ilgi görüyor.

BİM’de bu hafta yer alan ürünlerden bazıları şöyle:

  • Philips Buhar Kazanlı Ütü 4.990 TL
  • Philips Süpürge 5.490 TL
  • Philips Ekmek Kızartma Makinesi 999 TL
  • Philips Su Isıtıcı 999 TL
  • Philips Doğrayıcı 1.490 TL
  • Kumtel Halı Koltuk Yıkama Makinesi 3.990 TL
  • Keysmart Baskül Tartı 399 TL
  • Baharat Öğütücü 299 TL
  • Polosmart Mini Tıraş Makinesi 349 TL
  • Polosmart Yüz ve Boyun Bakım Cihazı 499 TL
  • WAG Maşası 790 TL
  • 65" Senna Framaless Ultra HD Qled Google Tv 22.900 TL
  • Omix X5 Cep Telefonu + Tws Kulaklık 5.990 TL
  • 55' Dijitsu UHD Google Tv 14.990 TL
  • Kulaküstü Bluetooth Kulaklık 1.490 TL
  • Bluetooth Kulaklık 699 TL
  • Polosmart Bluetooth Kulaklığı 499 TL
  • Nautica Bluetooth Hoparlör 349 TL
  • Polosmart Klavye Mouse Set 499 TL
  • Polosmart Gaming Kablosuz Klavye Mouse Set 549 TL
  • Polosmart Wireless Bluetooth Mouse 149 TL
  • Led Yazı Tahtası 549 TL
  • Yapışkanlı Duvar Karosu 289 TL
  • Kapitoneli Çift Kişilik Yatak Örtüsü 389 TL
  • Kadın Eşofman Altı 299 TL
  • Kapitoneli Tek Kişilik Yatak Örtüsü 329 TL
  • Kadın Omuz Çantası 329 TL
#kampanya
#katalog
#indirimler
#bim
#giyim
#elektronik
#Ev Eşyaları
#Aktüel
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
