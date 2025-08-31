Bu hafta BİM’e neler gelecek? BİM aktüel kataloğu belli oldu

2-5 Eylül BİM kataloğu raflarda yerini aldı.

Sevilen yaz ürünleri BİM'de bu hafta raflarda ve BİM onlineda yani bim.com.tr'de satışa çıkıyor.

BİM aktüel 5 Eylül kataloğu da bu kapsamda yayımlandı.

Okulların açılmasına sayılı günler kala BİM kırtasiye ürünleri de ilgi görüyor.

BİM’de bu hafta yer alan ürünlerden bazıları şöyle:

Philips Buhar Kazanlı Ütü 4.990 TL

Philips Süpürge 5.490 TL

Philips Ekmek Kızartma Makinesi 999 TL

Philips Su Isıtıcı 999 TL

Philips Doğrayıcı 1.490 TL

Kumtel Halı Koltuk Yıkama Makinesi 3.990 TL

Keysmart Baskül Tartı 399 TL

Baharat Öğütücü 299 TL

Polosmart Mini Tıraş Makinesi 349 TL

Polosmart Yüz ve Boyun Bakım Cihazı 499 TL

WAG Maşası 790 TL

65" Senna Framaless Ultra HD Qled Google Tv 22.900 TL