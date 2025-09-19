Bu hafta sonu yağmur var mı? 20-21 Eylül hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu raporlarına göre hafta sonu yağmur durumunu öğrenebiliyoruz.

BU HAFTA SONU YAĞMUR VAR MI?

20-21 Eylül günlerinin hava durumuna göre İstanbul civarında yağış beklenmiyor. Hava sıcaklıkları 26 derecede seyir ederken pazar günü de yağış beklenmiyor. Türkiye geneline bakıldığında ise Karadeniz Bölgesi'nde yağmur bekleniyor.

BUGÜN YAĞMUR YAĞACAK MI İSTANBUL'DA?

İstanbul'da cuma günü için herhangi bir yağış uyarısı bulunmazken hafta sonu da yağış beklenmiyor. Bugün Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzeydoğusu, Karadeniz (Çorum hariç), Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara’nın güneyi, Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu’nun batısında kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat); Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında ise kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.