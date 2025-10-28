Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

FED 25 baz puan indirirse altın ne olur? Faiz kararı sonrası altın fiyatları takip edilecek

FED 25 baz puan faiz indirimine giderse, faiz kararı sonrası altın fiyatlarında yaşanacak hareketlilik yakından takip edilecek. Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz kararı toplantısına odaklandı. 28-29 Ekim tarihlerinde yapılacak toplantı öncesinde, yatırımcılar faiz indiriminin altın, döviz ve petrol fiyatları üzerindeki etkilerini yakından izliyor. İşte FED faizi 25 baz puan indirirse altın fiyatlarında yaşanabilecekler…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
FED 25 baz puan indirirse altın ne olur? Faiz kararı sonrası altın fiyatları takip edilecek
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.10.2025
saat ikonu 21:48
|
GÜNCELLEME:
28.10.2025
saat ikonu 21:51

ABD Merkez Bankası’nın Ekim ayı faiz kararı toplantısı 28-29 Ekim 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Toplantı sonrasında FED Başkanı Jerome Powell’ın yapacağı açıklamalar, piyasalarda yeni bir yön arayışının belirleyicisi olacak.

FED FAİZ KARARI SONRASI ALTIN NE OLUR?

FED’in faiz kararı, küresel ekonomide birçok dengeyi etkileyebilmektedir. Faiz oranlarının düşürülmesi, genellikle para politikasında gevşeme anlamına gelir ve bu durum sabit getirili yatırım araçlarının cazibesini azaltır. Tahvil faizlerinin düşmesiyle birlikte, faiz getirisi olmayan gibi varlıklar yatırımcılar için daha çekici hale gelir. Bu nedenle, düşük faiz ortamı altına olan talebi artırabilir ve fiyatların yükselmesine yol açabilir.

FED 25 baz puan indirirse altın ne olur? Faiz kararı sonrası altın fiyatları takip edilecek

Altın fiyatları ile ABD doları arasında genellikle ters bir ilişki bulunur. FED’in faiz indirimine gitmesi, doların değerini düşürme eğilimindedir. Doların zayıflaması, dolar cinsinden fiyatlanan altının uluslararası piyasalarda daha ucuz hale gelmesine neden olur. Bu da diğer para birimlerine sahip yatırımcıların altına yönelmesini kolaylaştırır. Sonuç olarak, küresel talebin artmasıyla birlikte altın fiyatları destek bulabilir.

FED 25 baz puan indirirse altın ne olur? Faiz kararı sonrası altın fiyatları takip edilecek

Öte yandan, faiz indirimleri ekonomik büyümeyi canlandırmak ve enflasyonu hedeflenen seviyelere çekmek amacıyla yapılır. Ancak gevşek para politikası, enflasyon beklentilerini de yükseltebilir. Altın, enflasyonist dönemlerde değerini koruyan bir varlık olarak öne çıkar. Piyasalar faiz indiriminin enflasyonu artırabileceğini düşünürse, yatırımcılar altına yönelir ve fiyatlar yukarı hareket eder.

FED 25 baz puan indirirse altın ne olur? Faiz kararı sonrası altın fiyatları takip edilecek

FED 25 BAZ PUAN İNDİRİRSE NE OLUR?

ABD Merkez Bankası’nın faiz oranını 25 baz puan düşürmesi, kısa vadede piyasalarda hızlı bir tepki meydana getirebilir. Eğer faiz indirimi zaten beklentiler dahilindeyse, altın fiyatları karar öncesinde bu durumu fiyatlamış olabilir. Ancak beklenenden daha erken veya sürpriz bir indirim kararı, altın fiyatlarında ani yükselişlere yol açabilir. Buna karşın, piyasalarda faiz indiriminin ekonomik büyümeyi destekleyeceği algısı oluşursa, riskli varlıklara yönelim artabilir ve altın talebi kısa süreli olarak azalabilir.

FED 25 baz puan indirirse altın ne olur? Faiz kararı sonrası altın fiyatları takip edilecek

Uzun vadede düşük faiz politikaları, altın fiyatları açısından destekleyici bir unsur olarak görülür. Faizlerin uzun süre düşük kalması, doların zayıflamasına ve yatırımcıların güvenli liman arayışına girmesine neden olabilir. Böyle bir ortamda altına olan talep artar ve fiyatlar istikrarlı şekilde yükselebilir. Ancak, faiz indirimlerinin ekonomiyi canlandırması durumunda hisse senetleri gibi riskli varlıklara yönelim güçlenebilir. Bu da altının uzun vadeli yükselişini sınırlayabilir.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
FED faiz indirirse altın ne olur? Gözler 29 Ekim'de açıklanacak kritik faiz kararında

Bununla birlikte, doların beklenmedik şekilde güçlenmesi veya küresel piyasalarda farklı merkez bankalarının politika değişiklikleri altın fiyatlarının seyrini etkileyebilir.

ETİKETLER
#Ekonomi
#altın
#fed faiz kararı
#fed faizleri
#Fed Faizi
#Fed Faiz Indirimleri
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.