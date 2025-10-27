Menü Kapat
FED faiz indirirse altın ne olur? Gözler 29 Ekim'de açıklanacak kritik faiz kararında

FED faiz indirirse altın yükselir mi yoksa düşer mi merak ediliyor. Altın fiyatları, haftalar süren yükselişin ardından geçtiğimiz hafta sert düşüş yaşadı. Küresel piyasaların odağında ise ABD Merkez Bankası'nın (FED) Ekim ayı faiz kararı bulunuyor. FED’in politika faizinde 25 baz puanlık indirim yapmasına kesin gözüyle bakılırken, yatırımcılar bu adımın altın, dolar ve petrol gibi temel piyasa araçları üzerindeki etkisini yakından takip ediyor.

FED faiz indirirse altın ne olur? Gözler 29 Ekim'de açıklanacak kritik faiz kararında
Haber Merkezi
27.10.2025
27.10.2025
ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz kararı, küresel ekonominin yönünü belirleyecek en önemli gelişmelerden biri olarak görülüyor. Özellikle fiyatları, faiz indirimi beklentisiyle birlikte yatırımcıların yakın takibinde yer alıyor.

FED FAİZ İNDİRİRSE ALTIN NE OLUR?

FED’in faiz oranlarını düşürmesi, para politikasında gevşeme anlamına gelir ve bu durum yatırımcı davranışlarını önemli ölçüde etkiler. Faiz indirimi, tahvil gibi sabit getirili yatırım araçlarının kazancını azaltır. Bu da faiz getirisi olmayan altın gibi varlıkların göreceli olarak daha cazip hale gelmesine yol açar. Faiz oranlarının düşmesiyle birlikte yatırımcılar, düşük getiri sunan finansal araçlardan çıkarak altına yönelme eğilimi gösterebilir. Bu durum, altın talebinde artışa ve dolayısıyla fiyatlarda yükselişe neden olabilir.

Altın fiyatları, ABD doları ile ters orantılı bir ilişki içerisindedir. FED’in faiz indirimi kararı doların değerini düşürme eğilimi meydana getirir çünkü düşük faiz oranları, dolar cinsinden varlıkların cazibesini azaltır. Dolar zayıfladığında altın fiyatları genellikle yükselir. Bunun nedeni, altının küresel piyasalarda dolar üzerinden fiyatlanması ve doların değer kaybının diğer para birimleriyle altın alımını ucuzlatmasıdır. Bu durum, uluslararası piyasalarda altın talebini destekler.

FED faiz indirirse altın ne olur? Gözler 29 Ekim'de açıklanacak kritik faiz kararında

Faiz indirimi, genellikle ekonomik büyümeyi teşvik etmek veya enflasyonu kontrol altında tutmak için yapılan bir hamledir. Ancak gevşek para politikası, uzun vadede enflasyon beklentilerini artırabilir. Altın, enflasyona karşı güvenli bir yatırım aracı olarak görülür. Bu nedenle, faiz indirimlerinin enflasyonist baskıları artıracağı beklentisi altına olan ilgiyi güçlendirebilir. Böyle dönemlerde yatırımcılar, satın alma güçlerini koruyabilmek için altına yönelir.

FED faiz indirirse altın ne olur? Gözler 29 Ekim'de açıklanacak kritik faiz kararında

Ayrıca faiz indirimi, ekonomideki belirsizlik algısını da artırabilir. Bu durum, yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaşıp güvenli liman olarak görülen altına yönelmelerine neden olabilir. FED’in faiz indirimi kararı, resesyon endişelerinin güçlendiği bir ortamda alınırsa, altın talebi bu süreçte daha da artabilir.

FED faiz indirirse altın ne olur? Gözler 29 Ekim'de açıklanacak kritik faiz kararında

FED FAİZ İNDİRİRSE ALTIN DÜŞER Mİ?

FED’in faiz indirimine gitmesi, çoğu durumda altın fiyatlarını destekleyici bir unsur olarak değerlendirilir. Ancak bazı koşullar altında farklı sonuçlar da ortaya çıkabilir. Eğer faiz indirimi kararı ekonomide güçlü bir toparlanmayı tetiklerse, yatırımcılar güvenli limanlardan çıkıp hisse senedi ve emtia piyasalarına yönelebilir. Bu da kısa vadede altın talebinin azalmasına yol açabilir.

FED faiz indirirse altın ne olur? Gözler 29 Ekim'de açıklanacak kritik faiz kararında

Doların beklenmedik şekilde güçlenmesi de altın fiyatları üzerinde baskı oluşturabilir. FED’in faiz indirimine rağmen küresel talep artışı veya diğer merkez bankalarının politikaları nedeniyle dolar değer kazanabilir. Bu durumda altın fiyatları düşüş gösterebilir. Çünkü doların değer kazanması, altını diğer para birimleri cinsinden daha pahalı hale getirir.

FED faiz indirirse altın ne olur? Gözler 29 Ekim'de açıklanacak kritik faiz kararında

Piyasaların faiz indirimi kararını önceden fiyatlaması da kısa vadeli dalgalanmalar yaratabilir. Yatırımcılar, FED’in faiz indirimi yapacağını öngörmüşse, bu beklenti altın fiyatlarına zaten yansımış olabilir. Böyle bir durumda karar açıklandığında fiyatlarda sert bir hareket yerine dengelenme veya hafif geri çekilme yaşanabilir.

FED faiz indirirse altın ne olur? Gözler 29 Ekim'de açıklanacak kritik faiz kararında

Uzun vadede ise sürekli düşük faiz ortamı, altın fiyatlarını destekleyen bir zemindir. Fakat faiz indirimlerinin etkisiyle birlikte ekonomik büyümenin hız kazanması durumunda, yatırımcıların risk iştahı artabilir. Bu da altın talebinin zamanla azalmasına ve fiyatların gerilemesine neden olabilir.

