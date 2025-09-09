Menü Kapat
27°
Aktüel
Avatar
Editor
 Sumru Tarhan

Bugün basketbol maçı var mı 9 Eylül? Milli maç takvimi

A Milli Erkek Basketbol Takımının maç programı yakından takip edilirken Polonya maçına kısa süre kaldı. Milli maçı izleyecek olanlar bugün voleybol maçı var mı merak ederken günün maçları duyuruldu.

Bugün basketbol maçı var mı 9 Eylül? Milli maç takvimi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
09.09.2025
saat ikonu 12:10
|
GÜNCELLEME:
09.09.2025
saat ikonu 12:10

2025 Avrupa Şampiyonası'nda Milli Takımımız çeyrek finalde ile karşılaşacak. Maçı kazanmamız durumunda yarı finalde mücadele edeceğiz.

BUGÜN BASKETBOL MAÇI VAR MI 9 EYLÜL?

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda yarış devam ederken 9 Eylül Salı günü Polonya maçı oynanacak. 17.00'de oynanacak olan müsabaka olurken, galip gelmemiz durumunda yarı finale çıkacağız.

Bugün basketbol maçı var mı 9 Eylül? Milli maç takvimi

BUGÜN MİLLİ MAÇ VAR MI?

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası'nda A Grubu'nda Sırbistan, Letonya, Portekiz, Estonya ve Çekya ile karşılaştı. 5 maçı kazanan Milli Takımımız grup lideri olarak son 16 turuna yükselirken bugün çeyrek finalde Polonya ile karşılaşacak. Müsabaka bugün 17.00'de başlayacak.

Bugün basketbol maçı var mı 9 Eylül? Milli maç takvimi

TÜRKİYE POLONYA GEÇMİŞ MAÇLARI BASKETBOL

İki takım daha önce 8 kez karşılaşırken bugün 9. kez karşılaşacak. EuroBasket'te iki takım arasında yapılan 8 müsabakanın 2'sini Türkiye kazanırken, Polonya 6 tanesinde galip geldi. İki takım EuroBasket 2009 ve EuroBasket 2011 grup aşamasında karşı karşıya gelirken Milli Takımımız, 2009'da Polonya'yı 87-69 mağlup ederken, 2011'de ise sahadan 84-83 mağlup ayrıldı.

