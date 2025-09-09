Bugün basketbol maçı var mı 9 Eylül? Milli maç takvimi

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Milli Takımımız çeyrek finalde Polonya ile karşılaşacak. Maçı kazanmamız durumunda yarı finalde mücadele edeceğiz.

BUGÜN BASKETBOL MAÇI VAR MI 9 EYLÜL?

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda yarış devam ederken 9 Eylül Salı günü Türkiye Polonya maçı oynanacak. 17.00'de oynanacak olan müsabaka çeyrek final olurken, galip gelmemiz durumunda yarı finale çıkacağız.

BUGÜN MİLLİ MAÇ VAR MI?

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası'nda A Grubu'nda Sırbistan, Letonya, Portekiz, Estonya ve Çekya ile karşılaştı. 5 maçı kazanan Milli Takımımız grup lideri olarak son 16 turuna yükselirken bugün çeyrek finalde Polonya ile karşılaşacak. Müsabaka bugün 17.00'de başlayacak.

TÜRKİYE POLONYA GEÇMİŞ MAÇLARI BASKETBOL

İki takım daha önce 8 kez karşılaşırken bugün 9. kez karşılaşacak. EuroBasket'te iki takım arasında yapılan 8 müsabakanın 2'sini Türkiye kazanırken, Polonya 6 tanesinde galip geldi. İki takım EuroBasket 2009 ve EuroBasket 2011 grup aşamasında karşı karşıya gelirken Milli Takımımız, 2009'da Polonya'yı 87-69 mağlup ederken, 2011'de ise sahadan 84-83 mağlup ayrıldı.