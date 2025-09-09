Bugün basketbol maçı var mı 9 Eylül? Milli maç takvimi

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Milli Takımımız çeyrek finalde Polonya ile karşılaşacak. Maçı kazanmamız durumunda yarı finalde mücadele edeceğiz.
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda yarış devam ederken 9 Eylül Salı günü Türkiye Polonya maçı oynanacak. 17.00'de oynanacak olan müsabaka çeyrek final olurken, galip gelmemiz durumunda yarı finale çıkacağız.
Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası'nda A Grubu'nda Sırbistan, Letonya, Portekiz, Estonya ve Çekya ile karşılaştı. 5 maçı kazanan Milli Takımımız grup lideri olarak son 16 turuna yükselirken bugün çeyrek finalde Polonya ile karşılaşacak. Müsabaka bugün 17.00'de başlayacak.
İki takım daha önce 8 kez karşılaşırken bugün 9. kez karşılaşacak. EuroBasket'te iki takım arasında yapılan 8 müsabakanın 2'sini Türkiye kazanırken, Polonya 6 tanesinde galip geldi. İki takım EuroBasket 2009 ve EuroBasket 2011 grup aşamasında karşı karşıya gelirken Milli Takımımız, 2009'da Polonya'yı 87-69 mağlup ederken, 2011'de ise sahadan 84-83 mağlup ayrıldı.