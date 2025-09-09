EuroBasket 2025 yarı final maçları ne zaman oynanacak? Milli Takım bugün Polonya karşısında

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda heyecan devam ederken bugün 17.00'da Türkiye-Polonya maçı oynanacak. Karşılaşmayı kazanmamız durumunda yarı finale yükseleceğiz. Şampiyona'da yarı final müsabakaları 12 Eylül Cumartesi günü oynanacak.
