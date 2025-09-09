EuroBasket 2025 yarı final maçları ne zaman oynanacak? Milli Takım bugün Polonya karşısında

EUROBASKET 2025 YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda heyecan devam ederken bugün 17.00'da Türkiye-Polonya maçı oynanacak. Karşılaşmayı kazanmamız durumunda yarı finale yükseleceğiz. Şampiyona'da yarı final müsabakaları 12 Eylül Cumartesi günü oynanacak.

TÜRKİYE BASKETBOL POLONYA'YI YENERSE KİMİNLE OYNAYACAK?

Bugün oynanacak olan Türkiye Polonya maçını kazanmamız halinde yarı finalde Litvanya-Yunanistan maçının kazananı ile yarı finalde karşılaşma şansı elde edeceğiz. Çeyrek final etabında Finlandiya-Gürcistan, Almanya-Slovenya, Türkiye- Polonya, Litvanya- Yunanistan maçları oynanacak. Polonya'yı yenerse yarı final etabına yükselerek Litvanya- Yunanistan müsabakanın kazanını ile karşılaşacağız.

TÜRKİYE LİTVANYA-YUNANİSTAN MAÇI NE ZAMAN?

Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda bugün oynanacak olan çeyrek final maçını kazanmamız halinde yarı finale yükselmiş olacağız. Eğer maçı kazanıp yarı finale çıkarsak Yunanistan-Litvanya maçının galibi ile eşleşeceğiz. Bugün maçı kazanırken 12 Eylül Cumartesi günü yarı finale çıkacağız.