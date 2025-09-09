Menü Kapat
Aktüel
Editor
Editor
 | Sumru Tarhan

EuroBasket 2025 yarı final maçları ne zaman oynanacak? Milli Takım bugün Polonya karşısında

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda A Milli Erkek Basketbol Takımımız bugün Polonya ile karşılaşacak. Çeyrek finali geçmesi halinde yarı Litvanya - Yunanistan maçının galibi ile yarı finalde mücadele edecek. EuroBasket yarı final maçlarının ne zaman oynanacağı belli oldu.

EuroBasket 2025 yarı final maçları ne zaman oynanacak? Milli Takım bugün Polonya karşısında
EUROBASKET 2025 YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

2025 Avrupa Şampiyonası'nda heyecan devam ederken bugün 17.00'da - maçı oynanacak. Karşılaşmayı kazanmamız durumunda yarı finale yükseleceğiz. Şampiyona'da yarı final müsabakaları 12 Eylül Cumartesi günü oynanacak.

EuroBasket 2025 yarı final maçları ne zaman oynanacak? Milli Takım bugün Polonya karşısında

TÜRKİYE BASKETBOL POLONYA'YI YENERSE KİMİNLE OYNAYACAK?

Bugün oynanacak olan Türkiye Polonya maçını kazanmamız halinde yarı finalde - maçının kazananı ile yarı finalde karşılaşma şansı elde edeceğiz. etabında Finlandiya-Gürcistan, Almanya-Slovenya, Türkiye- Polonya, Litvanya- Yunanistan maçları oynanacak. Polonya'yı yenerse yarı final etabına yükselerek Litvanya- Yunanistan müsabakanın kazanını ile karşılaşacağız.

EuroBasket 2025 yarı final maçları ne zaman oynanacak? Milli Takım bugün Polonya karşısında

TÜRKİYE LİTVANYA-YUNANİSTAN MAÇI NE ZAMAN?

Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda bugün oynanacak olan çeyrek final maçını kazanmamız halinde yarı finale yükselmiş olacağız. Eğer maçı kazanıp yarı finale çıkarsak Yunanistan-Litvanya maçının galibi ile eşleşeceğiz. Bugün maçı kazanırken 12 Eylül Cumartesi günü yarı finale çıkacağız.

ETİKETLER
#Basketbol
#Türkiye
#yunanistan
#polonya
#çeyrek final
#litvanya
#Eurobasket
#Eurobasket
#Aktüel
