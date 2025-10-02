Bugün Fenerbahçe maçı var mı 2 Ekim? Günün maç programı duyuruldu

Futbolseverlerin yakından takip ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde bugünün maç programına göre FB maçının durumu da belli oldu.

BUGÜN FENERBAHÇE MAÇI VAR MI 2 EKİM PERŞEMBE?

UEFA Avrupa Ligi'nde günün maç programına bakıldığında 2 Ekim günü Fenerbahçe Nice karşılaşması oynanacak. Nefes kesen müsabaka bugün 19.45'te başlayacak. Dünyanın her yerinden takip edilen ligde bugün Fenerbahçe rakibini ağırlayacak.

BUGÜN FENERBAHÇE'NİN MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında sahasında Fransa temsilcisi Nice ile karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen maçın saati ve yayıncı bilgileri de belli oldu. Chobani Stadı'nda saat 19.45'te başlayacak müsabakayı canlı olarak takip edebileceksiniz.