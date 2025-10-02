Bugün Fenerbahçe maçı var mı 2 Ekim? Günün maç programı duyuruldu

Kategoriler
Futbolseverlerin yakından takip ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde bugünün maç programına göre FB maçının durumu da belli oldu.
UEFA Avrupa Ligi'nde günün maç programına bakıldığında 2 Ekim günü Fenerbahçe Nice karşılaşması oynanacak. Nefes kesen müsabaka bugün 19.45'te başlayacak. Dünyanın her yerinden takip edilen ligde bugün Fenerbahçe rakibini ağırlayacak.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında sahasında Fransa temsilcisi Nice ile karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen maçın saati ve yayıncı bilgileri de belli oldu. Chobani Stadı'nda saat 19.45'te başlayacak müsabakayı canlı olarak takip edebileceksiniz.