Bugün hangi maçlar var, kimin? 10 Kasım bugünün maçları

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Süper Lig'de bugünün maç programı belli oldu. Taraftarlara bu akşam hangi maçlar var sorusunun cevabını hazırladık.
FIFA U17 DÜNYA KUPASI
15:30 Güney Kore - Fildişi Sahili | Plus FIFA
15:30 İsviçre - Meksika | Plus FIFA
16:30 El Salvador - Almanya | Plus FIFA
16:30 Kolombiya - Kuzey Kore | Plus FIFA
17:45 Honduras - Endonezya | Plus FIFA
17:45 Zambiya - Brezilya | Plus FIFA
18:45 Mısır - İngiltere | Plus FIFA
18:45 Venezuela - Haiti | Plus FIFA
20:00 Freiburg - Bayer Leverkusen | Almanya Kadınlar Bundesliga | W-Sport
22:30 Burgos - Castellon | İspanya La Liga 2 | S Sport | S Sport Plus
2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'ndaki son maçlarında çıkacak. Böylece milli ara başlamış oldu. Türkiye, 15 Kasım'da Bulgaristan ile karşılaşırken 18 Kasım'da İspanya ile mücadele edecek.