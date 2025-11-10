Bugün hangi maçlar var, kimin? 10 Kasım bugünün maçları

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Süper Lig'de bugünün maç programı belli oldu. Taraftarlara bu akşam hangi maçlar var sorusunun cevabını hazırladık.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

FIFA U17 DÜNYA KUPASI

15:30 Güney Kore - Fildişi Sahili | Plus FIFA

15:30 İsviçre - Meksika | Plus FIFA

16:30 El Salvador - Almanya | Plus FIFA

16:30 Kolombiya - Kuzey Kore | Plus FIFA

17:45 Honduras - Endonezya | Plus FIFA

17:45 Zambiya - Brezilya | Plus FIFA

18:45 Mısır - İngiltere | Plus FIFA

18:45 Venezuela - Haiti | Plus FIFA

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR 10 KASIM?

20:00 Freiburg - Bayer Leverkusen | Almanya Kadınlar Bundesliga | W-Sport

22:30 Burgos - Castellon | İspanya La Liga 2 | S Sport | S Sport Plus

MİLLİ ARA NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'ndaki son maçlarında çıkacak. Böylece milli ara başlamış oldu. Türkiye, 15 Kasım'da Bulgaristan ile karşılaşırken 18 Kasım'da İspanya ile mücadele edecek.