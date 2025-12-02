Bugün hangi maçlar var, kimin? 2 Aralık Salı bugünün maçları

Kategoriler
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu maçları bugün itibarıyla başlıyor. Nefes kesen müsabakaların saati ve kanalı duyuruldu.
Futbol – 13:00
Muşspor - Konyaspor
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK Elemeler)
A Spor
Futbol – 15:30
Keçiörengücü - Kayserispor
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK Elemeler)
A Spor
Futbol – 18:00
Ç. Rizespor - Pendikspor
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK Elemeler)
A Spor
Futbol – 20:00
Hertha Berlin - Kaiserslautern
Almanya Kupası (DFB Pokal)
Sıfır TV – YouTube
Futbol – 20:00
Monchengladbach - St. Pauli
Almanya Kupası (DFB Pokal)
Sıfır TV – YouTube
Futbol – 20:30
Sakaryaspor - Gençlerbirliği
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK Elemeler)
A Spor
Futbol – 22:30
Bournemouth - Everton
İngiltere Premier Lig
Bein Sports 4
Futbol – 22:30
Fulham - Manchester City
İngiltere Premier Lig
Bein Sports 3
Futbol – 23:00
B. Dortmund - Bayer Leverkusen
Almanya Kupası (DFB Pokal)
Sıfır TV – YouTube
Futbol – 23:00
Leipzig - Magdeburg
Almanya Kupası (DFB Pokal)
Sıfır TV – YouTube
Futbol – 23:00
Barcelona - Atletico Madrid
İspanya La Liga
S Sport – S Sport Plus
Futbol – 23:00
Juventus - Udinese
İtalya Kupası
TRT Spor
Futbol – 23:15
Newcastle - Tottenham
İngiltere Premier Lig
Bein Sports 2 – beIN Connect