13°
Aktüel
Bugün hangi maçlar var, kimin? 2 Aralık Salı bugünün maçları

Süper Lig'de dün akşam oynanan Galatasaray Fenerbahçe maçı sonrasında bugün hangi maçlar var merak edildi. Futbolseverlerin yakından takip ettiği liglerde bugünün maçları.

'nda 4. eleme turu maçları bugün itibarıyla başlıyor. Nefes kesen müsabakaların saati ve kanalı duyuruldu.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR 2 ARALIK?

Futbol – 13:00
Muşspor - Konyaspor
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK Elemeler)
A Spor

Futbol – 15:30
Keçiörengücü - Kayserispor
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK Elemeler)
A Spor

Futbol – 18:00
Ç. Rizespor - Pendikspor
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK Elemeler)
A Spor

Futbol – 20:00
Hertha Berlin - Kaiserslautern
(DFB Pokal)
Sıfır TV – YouTube

Futbol – 20:00
Monchengladbach - St. Pauli
Almanya Kupası (DFB Pokal)
Sıfır TV – YouTube

BUGÜN MAÇ VAR MI?

Futbol – 20:30
Sakaryaspor - Gençlerbirliği
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK Elemeler)
A Spor

Futbol – 22:30
Bournemouth - Everton

Bein Sports 4

Futbol – 22:30
Fulham - Manchester City
İngiltere Premier Lig
Bein Sports 3

Futbol – 23:00
B. Dortmund - Bayer Leverkusen
Almanya Kupası (DFB Pokal)
Sıfır TV – YouTube

Futbol – 23:00
Leipzig - Magdeburg
Almanya Kupası (DFB Pokal)
Sıfır TV – YouTube

Futbol – 23:00
Barcelona - Atletico Madrid
İspanya La Liga
S Sport – S Sport Plus

Futbol – 23:00
Juventus - Udinese

TRT Spor

Futbol – 23:15
Newcastle - Tottenham
İngiltere Premier Lig
Bein Sports 2 – beIN Connect

