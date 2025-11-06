Bugün hangi maçlar var, kimin 6 Kasım Perşembe? Avrupa Ligi'nde bugünün maçları

Futbolseverlerin yakından takip ettiği liglerde şampiyonluk için mücadeleler devam ediyor. Nefes kesen maçları canlı izlemek isteyenler için bu akşamın maç programını sizler için derledik.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN 6 KASIM?

AFC Şampiyonlar Ligi

10:45 | Macarthur Bulls - Cong An Ha Noi | Spor Smart - Smart Spor HD

13:00 | Lion City - Bangkok Utd | Smart Spor 2 - Spor Smart 2

13:00 | Pohang - Tampines | Spor Smart - Smart Spor HD

15:15 | Beijing Guoan - Tai Po | Smart Spor 2 - Spor Smart 2

15:15 | Pathum United - Kaya FC | Spor Smart - Smart Spor HD

15:15 | Selangor - Persib Bandung | D Smart Kanal 90

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)

15:00 | Kura Çekimi | A Spor

FIFA U17 Dünya Kupası

15:30 | Bolivya - İtalya | Plus FIFA

15:30 | Portekiz - Fas | Plus FIFA

16:00 | Japonya - Yeni Kaledonya | Plus FIFA

16:30 | Arjantin - Tunus | Plus FIFA

17:45 | Fiji - Belçika | Plus FIFA

18:15 | BAE - Hırvatistan | Plus FIFA

18:45 | Katar - Güney Afrika | Plus FIFA

18:45 | Senegal - Kosta Rika | Plus FIFA

AVRUPA LİGİ'NDE BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

UEFA Avrupa Ligi

20:45 | Basel - FCSB | tabii Spor 2

20:45 | Kızılyıldız - Lille | tabii Spor

20:45 | Dinamo Zagreb - Celta Vigo | Yayın Yok

20:45 | Malmö - Panathinaikos | Yayın Yok

20:45 | Midtjylland - Celtic | Yayın Yok

20:45 | Nice - Freiburg | tabii Spor 3

20:45 | Salzburg - G.A. Eagles | Yayın Yok

20:45 | Sturm Graz - Nottingham Forest | tabii Spor 1

20:45 | Utrecht - Porto | Yayın Yok

23:00 | Aston Villa - Maccabi Tel Aviv | Yayın Yok

23:00 | Real Betis - Lyon | tabii Spor 1

23:00 | Bologna - Brann | tabii Spor 3

23:00 | Braga - Genk | Yayın Yok

23:00 | Ferencvaros - Ludogorets | Yayın Yok

23:00 | PAOK - Young Boys | Yayın Yok

23:00 | Viktoria Plzen - Fenerbahçe | TRT 1

23:00 | Glasgow Rangers - Roma | tabii Spor

23:00 | Stuttgart - Feyenoord | tabii Spor 2

KONFERANS LİGİ'NDE BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

UEFA Avrupa Konferans Ligi

20:45 | AEK - Shamrock Rovers | Yayın Yok

20:45 | AEK Larnaca - Aberdeen | Yayın Yok

20:45 | NK Celje - Legia Varşova | Yayın Yok

20:45 | KuPS - Slovan Bratislava | Yayın Yok

20:45 | Mainz - Fiorentina | tabii Spor 4

20:45 | Noah - Sigma Olomouc | Yayın Yok

20:45 | Samsunspor - Hamrun | TRT 1

20:45 | Shakhtar Donetsk - Breidablik | tabii Spor 5

20:45 | Sparta Prag - Rakow Czestochowa | Yayın Yok

23:00 | Crystal Palace - AZ Alkmaar | tabii Spor 4

23:00 | Dinamo Kiev - Zrinjski | Yayın Yok

23:00 | Hacken - Strasbourg | Yayın Yok

23:00 | FC Lausanne - Omonia | Yayın Yok

23:00 | Lincoln City - Rijeka | Yayın Yok

23:00 | Shelbourne - FC Drita | Yayın Yok

23:00 | Shkendija - Jagiellonia | Yayın Yok

23:00 | Rapid Wien - Uni. Craiova | Yayın Yok

23:00 | Rayo Vallecano - Lech Poznan | Yayın Yok