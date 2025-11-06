Bugün hangi maçlar var, kimin 6 Kasım Perşembe? Avrupa Ligi'nde bugünün maçları

Kategoriler
Futbolseverlerin yakından takip ettiği liglerde şampiyonluk için mücadeleler devam ediyor. Nefes kesen maçları canlı izlemek isteyenler için bu akşamın maç programını sizler için derledik.
AFC Şampiyonlar Ligi
10:45 | Macarthur Bulls - Cong An Ha Noi | Spor Smart - Smart Spor HD
13:00 | Lion City - Bangkok Utd | Smart Spor 2 - Spor Smart 2
13:00 | Pohang - Tampines | Spor Smart - Smart Spor HD
15:15 | Beijing Guoan - Tai Po | Smart Spor 2 - Spor Smart 2
15:15 | Pathum United - Kaya FC | Spor Smart - Smart Spor HD
15:15 | Selangor - Persib Bandung | D Smart Kanal 90
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)
15:00 | Kura Çekimi | A Spor
FIFA U17 Dünya Kupası
15:30 | Bolivya - İtalya | Plus FIFA
15:30 | Portekiz - Fas | Plus FIFA
16:00 | Japonya - Yeni Kaledonya | Plus FIFA
16:30 | Arjantin - Tunus | Plus FIFA
17:45 | Fiji - Belçika | Plus FIFA
18:15 | BAE - Hırvatistan | Plus FIFA
18:45 | Katar - Güney Afrika | Plus FIFA
18:45 | Senegal - Kosta Rika | Plus FIFA
UEFA Avrupa Ligi
20:45 | Basel - FCSB | tabii Spor 2
20:45 | Kızılyıldız - Lille | tabii Spor
20:45 | Dinamo Zagreb - Celta Vigo | Yayın Yok
20:45 | Malmö - Panathinaikos | Yayın Yok
20:45 | Midtjylland - Celtic | Yayın Yok
20:45 | Nice - Freiburg | tabii Spor 3
20:45 | Salzburg - G.A. Eagles | Yayın Yok
20:45 | Sturm Graz - Nottingham Forest | tabii Spor 1
20:45 | Utrecht - Porto | Yayın Yok
23:00 | Aston Villa - Maccabi Tel Aviv | Yayın Yok
23:00 | Real Betis - Lyon | tabii Spor 1
23:00 | Bologna - Brann | tabii Spor 3
23:00 | Braga - Genk | Yayın Yok
23:00 | Ferencvaros - Ludogorets | Yayın Yok
23:00 | PAOK - Young Boys | Yayın Yok
23:00 | Viktoria Plzen - Fenerbahçe | TRT 1
23:00 | Glasgow Rangers - Roma | tabii Spor
23:00 | Stuttgart - Feyenoord | tabii Spor 2
UEFA Avrupa Konferans Ligi
20:45 | AEK - Shamrock Rovers | Yayın Yok
20:45 | AEK Larnaca - Aberdeen | Yayın Yok
20:45 | NK Celje - Legia Varşova | Yayın Yok
20:45 | KuPS - Slovan Bratislava | Yayın Yok
20:45 | Mainz - Fiorentina | tabii Spor 4
20:45 | Noah - Sigma Olomouc | Yayın Yok
20:45 | Samsunspor - Hamrun | TRT 1
20:45 | Shakhtar Donetsk - Breidablik | tabii Spor 5
20:45 | Sparta Prag - Rakow Czestochowa | Yayın Yok
23:00 | Crystal Palace - AZ Alkmaar | tabii Spor 4
23:00 | Dinamo Kiev - Zrinjski | Yayın Yok
23:00 | Hacken - Strasbourg | Yayın Yok
23:00 | FC Lausanne - Omonia | Yayın Yok
23:00 | Lincoln City - Rijeka | Yayın Yok
23:00 | Shelbourne - FC Drita | Yayın Yok
23:00 | Shkendija - Jagiellonia | Yayın Yok
23:00 | Rapid Wien - Uni. Craiova | Yayın Yok
23:00 | Rayo Vallecano - Lech Poznan | Yayın Yok