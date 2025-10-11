Bugün kimin maçı var, hangi kanalda? 11 Ekim bugünün maç programı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Futbolseverlerin yakından takip ettiği iiglerde bugünün maç programı netleşti. 11 Ekim akşamı birçok karşılaşma oynancak.
11 Ekim Cumartesi günü oynanacak olan müsabakalar belli oldu. İşte günün programı:
12:00
Fenerbahçe – Bornova FK | Turkcell Kadınlar Futbol Ligi | FB TV
Fomget Gençlik – Galatasaray | Turkcell Kadınlar Futbol Ligi | Fil Spor 1
Beşiktaş – Hakkarigücü | Turkcell Kadınlar Futbol Ligi | Fil Spor 2
13:30
Ağrı 1970 – Diyarbekirspor | TFF 3. Lig | Sıfır TV YouTube
13:45
İsveç – Türkiye (U19) | Hazırlık Maçı | Yayın Yok
14:00
Kilis Bld. – 12 Bingölspor | TFF 3. Lig | Bi Kanal
Artvin Hopa – Pazarspor | TFF 3. Lig | Sıfır TV YouTube
Bozokspor – Fatsa Bld. | TFF 3. Lig | Sıfır TV
Türkiye – İspanya (U18) | Uluslararası Dörtlü Turnuva | Yayın Yok
Portekiz – Romanya (U18) | Uluslararası Dörtlü Turnuva | Yayın Yok
ALG Spor – Trabzonspor | Turkcell Kadınlar Futbol Ligi | Fil Spor 3
15:00
Etimesgut Bld. – İnkılap FK | TFF 3. Lig | Sıfır TV YouTube
Polatlı Bld. – Beykoz İshaklı Spor | TFF 3. Lig | Sıfır TV YouTube
Kapadokya Spor – Mazıdağı Fosfat | TFF 3. Lig | Sıfır TV YouTube
Kdz. Ereğli Bld. – Giresunspor | TFF 3. Lig | Sıfır TV YouTube
15:30
Aliağa FK – Yeni Malatyaspor | TFF 2. Lig | Sıfır TV YouTube
Kestel Çilek Spor – Çorluspor 1947 | TFF 3. Lig | Sıfır TV YouTube
16:00
Letonya – Andorra | 2026 Dünya Kupası Elemesi | Exxen
Beyoğlu Yeni Çarşı – Batman Petrolspor | TFF 2. Lig | Bi Kanal
Altay – Sökespor | TFF 3. Lig | Sıfır TV
Wolfsburg – Bayern Münih (Kadınlar) | Almanya Bundesliga | W-Sport
19:00
Macaristan – Ermenistan | 2026 Dünya Kupası Elemesi | Exxen
Norveç – İsrail | 2026 Dünya Kupası Elemesi | Exxen
İzmir Çoruhlu FK – Karşıyaka | TFF 3. Lig | Sıfır TV YouTube
19:30
Almeria – Real Zaragoza | İspanya La Liga 2 | S Sport / S Sport Plus
20:15
BAE – Umman | 2026 Dünya Kupası Elemesi | Spor Smart / Smart Spor HD
21:45
Bulgaristan – Türkiye | 2026 Dünya Kupası Elemesi | TV8 / Exxen
Estonya – İtalya | 2026 Dünya Kupası Elemesi | Exxen
İspanya – Gürcistan | 2026 Dünya Kupası Elemesi | Exxen
Portekiz – İrlanda | 2026 Dünya Kupası Elemesi | Exxen
Sırbistan – Arnavutluk | 2026 Dünya Kupası Elemesi | S Sport Plus
22:30
Irak – Endonezya | 2026 Dünya Kupası Elemesi | Spor Smart / Smart Spor HD
23:00
Detroit – Loudoun United | ABD USL Championship | USL Championship YouTube