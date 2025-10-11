Menü Kapat
19°
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Bugün kimin maçı var, hangi kanalda? 11 Ekim bugünün maç programı

Dünya Kupası elemeleri maç programına göre bugün oynanacak olan maçların programı belli oldu. Milli Takımımız bu akşam Bulgaristan ile Vasil Levski Ulusal Stadı'nda karşılaşacak. İşte bu akşam kimin maçlarının olduğu program!

Bugün kimin maçı var, hangi kanalda? 11 Ekim bugünün maç programı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.10.2025
saat ikonu 11:52
|
GÜNCELLEME:
11.10.2025
saat ikonu 11:52

Futbolseverlerin yakından takip ettiği iiglerde bugünün netleşti. 11 Ekim akşamı birçok karşılaşma oynancak.

BUGÜN MAÇ VAR MI, KİMİN 11 EKİM?

11 Ekim Cumartesi günü oynanacak olan müsabakalar belli oldu. İşte günün programı:

12:00

Fenerbahçe – Bornova FK | Turkcell Kadınlar Ligi | FB TV

Fomget Gençlik – Galatasaray | Turkcell Kadınlar Futbol Ligi | Fil Spor 1

Beşiktaş – Hakkarigücü | Turkcell Kadınlar Futbol Ligi | Fil Spor 2

13:30

Ağrı 1970 – Diyarbekirspor | | Sıfır TV YouTube

13:45

İsveç – Türkiye (U19) | Hazırlık Maçı | Yayın Yok

Bugün kimin maçı var, hangi kanalda? 11 Ekim bugünün maç programı

14:00

Kilis Bld. – 12 Bingölspor | TFF 3. Lig | Bi Kanal

Artvin Hopa – Pazarspor | TFF 3. Lig | Sıfır TV YouTube

Bozokspor – Fatsa Bld. | TFF 3. Lig | Sıfır TV

Türkiye – İspanya (U18) | Uluslararası Dörtlü Turnuva | Yayın Yok

Portekiz – Romanya (U18) | Uluslararası Dörtlü Turnuva | Yayın Yok

ALG Spor – Trabzonspor | Turkcell Kadınlar Futbol Ligi | Fil Spor 3

15:00

Etimesgut Bld. – İnkılap FK | TFF 3. Lig | Sıfır TV YouTube

Polatlı Bld. – Beykoz İshaklı Spor | TFF 3. Lig | Sıfır TV YouTube

Kapadokya Spor – Mazıdağı Fosfat | TFF 3. Lig | Sıfır TV YouTube

Kdz. Ereğli Bld. – Giresunspor | TFF 3. Lig | Sıfır TV YouTube

15:30

Aliağa FK – Yeni Malatyaspor | | Sıfır TV YouTube

Kestel Çilek Spor – Çorluspor 1947 | TFF 3. Lig | Sıfır TV YouTube

Bugün kimin maçı var, hangi kanalda? 11 Ekim bugünün maç programı

16:00

Letonya – Andorra | 2026 Dünya Kupası Elemesi | Exxen

Beyoğlu Yeni Çarşı – Batman Petrolspor | TFF 2. Lig | Bi Kanal

Altay – Sökespor | TFF 3. Lig | Sıfır TV

Wolfsburg – Bayern Münih (Kadınlar) | Almanya Bundesliga | W-Sport

19:00

Macaristan – Ermenistan | 2026 Dünya Kupası Elemesi | Exxen

Norveç – İsrail | 2026 Dünya Kupası Elemesi | Exxen

İzmir Çoruhlu FK – Karşıyaka | TFF 3. Lig | Sıfır TV YouTube

19:30

Almeria – Real Zaragoza | İspanya La Liga 2 | S Sport / S Sport Plus

20:15

BAE – Umman | 2026 Dünya Kupası Elemesi | Spor Smart / Smart Spor HD

Bugün kimin maçı var, hangi kanalda? 11 Ekim bugünün maç programı

DÜNYA KUPASI ELEMELERI BUGÜNÜN MAÇLARI 11 EKİM

21:45

Bulgaristan – Türkiye | 2026 Dünya Kupası Elemesi | TV8 / Exxen

Estonya – İtalya | 2026 Dünya Kupası Elemesi | Exxen

İspanya – Gürcistan | 2026 Dünya Kupası Elemesi | Exxen

Portekiz – İrlanda | 2026 Dünya Kupası Elemesi | Exxen

Sırbistan – Arnavutluk | 2026 Dünya Kupası Elemesi | S Sport Plus

Bugün kimin maçı var, hangi kanalda? 11 Ekim bugünün maç programı

22:30

Irak – Endonezya | 2026 Dünya Kupası Elemesi | Spor Smart / Smart Spor HD

23:00

Detroit – Loudoun United | ABD USL Championship | USL Championship YouTube

ETİKETLER
#Futbol
#maç programı
#kadın futbol
#Tff 3. Lig
#Tff 2. Lig
#11 Ekim Maçları
#Uluslararası Maçlar
#Aktüel
