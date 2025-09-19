Bugün maç var mı 19 Eylül Cuma? Süper Lig’de bugünün maçları belli oldu

Futbolseverlerin her gün takip ettiği liglerde şampiyonluk yarışı devam ederken bu akşamın maç programı da belli oldu.
14:30
Serik Bld. - Bandırmaspor
Trendyol 1. Lig – TRT Spor / Bein Sports 2
15:00
Karvan - Imisli
Azerbaycan Premier Ligi – CBC Sport
17:00
Ümraniyespor - Iğdırspor
Trendyol 1. Lig – Bein Sports Max 1 / tabii Spor 6
İstanbulspor - Çorum FK
Trendyol 1. Lig – TRT Spor / Bein Sports 2
17:30
Zira - Shamakhi
Azerbaycan Premier Ligi – CBC Sport
19:30
Arminia Bielefeld - Greuther Fürth
Almanya Bundesliga 2 – Tivibu Spor 2 / S Sport Plus
Kaiserslautern - Preussen Münster
Almanya Bundesliga 2 – Tivibu Spor 3
20:00
Hatayspor - Boluspor
Trendyol 1. Lig – Bein Sports 2 / tabii Spor 6
Göztepe - Beşiktaş
Trendyol Süper Lig – Bein Sports 1
21:00
Al Ahli - Al Hilal
Suudi Arabistan Pro Lig – S Sport Plus
Sparta Rotterdam - Twente
Hollanda Eredivisie – Tivibu Spor 4
21:30
Stuttgart - St. Pauli
Almanya Bundesliga – Tivibu Spor 1 / S Sport Plus
Tottenham - Manchester City
İngiltere Kadınlar Süper Ligi
21:45
Lyon - Angers
Fransa Ligue 1 – Bein Sports 4
Lecce - Cagliari
İtalya Serie A – S Sport 2 / Tivibu Spor 2 / S Sport Plus
22:00
Real Betis - Real Sociedad
İspanya La Liga – S Sport / Idman TV / S Sport Plus
22:15
Rio Ave - Porto
Portekiz Liga NOS – Tivibu Spor 3 / S Sport Plus