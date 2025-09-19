Menü Kapat
TGRT Haber
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Bugün maç var mı 19 Eylül Cuma? Süper Lig’de bugünün maçları belli oldu

Dünyanın her yerinden takip edilen liglerde yarış sürerken bu akşam hangi maçlar var duyuruldu. Taraftarlar maçları yakından takip ediyor.

19.09.2025
19.09.2025
saat ikonu 10:36

Futbolseverlerin her gün takip ettiği liglerde şampiyonluk yarışı devam ederken bu akşamın da belli oldu.

BUGÜN MAÇ VAR MI, KİMİN MAÇI VAR 19 EYLÜL?

14:30
Serik Bld. - Bandırmaspor
– TRT Spor / Bein Sports 2

15:00
Karvan - Imisli
Azerbaycan Premier Ligi – CBC Sport

17:00
Ümraniyespor - Iğdırspor
Trendyol 1. Lig – Bein Sports Max 1 / tabii Spor 6

İstanbulspor - Çorum FK
Trendyol 1. Lig – TRT Spor / Bein Sports 2

17:30
Zira - Shamakhi
Azerbaycan Premier Ligi – CBC Sport

19:30
Arminia Bielefeld - Greuther Fürth
Almanya – Tivibu Spor 2 / S Sport Plus

Kaiserslautern - Preussen Münster
Almanya Bundesliga 2 – Tivibu Spor 3

20:00
Hatayspor - Boluspor
Trendyol 1. Lig – Bein Sports 2 / tabii Spor 6

Göztepe - Beşiktaş
Trendyol – Bein Sports 1

21:00
Al Ahli - Al Hilal
Suudi Arabistan Pro Lig – S Sport Plus

Sparta Rotterdam - Twente
Hollanda – Tivibu Spor 4

21:30
Stuttgart - St. Pauli
Almanya Bundesliga – Tivibu Spor 1 / S Sport Plus

Tottenham - Manchester City
İngiltere Kadınlar Süper Ligi

21:45
Lyon - Angers
Fransa Ligue 1 – Bein Sports 4

Lecce - Cagliari
İtalya – S Sport 2 / Tivibu Spor 2 / S Sport Plus

22:00
Real Betis - Real Sociedad
İspanya La Liga – S Sport / Idman TV / S Sport Plus

22:15
Rio Ave - Porto
Portekiz Liga NOS – Tivibu Spor 3 / S Sport Plus

