Bugün maç var mı? 21 Aralık Cumartesi akşamının programı

21 Aralık 2024 10:36 - Güncelleme : 21 Aralık 2024 10:42

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Süper Lig'de heyecan sürüyor. 21 Aralık Cumartesi maç programına göre oynanacak olan müsabakaların saati ve kanalı belli oldu.

La Liga, Premier Lig, ZTK, 1. Lig'de oynanacak olan müsabakalar yakından takip edilir. Futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşmaların yayınlandığı kanal ve saat de netleşti.

BU AKŞAM MAÇ VAR MI, KİMİN 21 ARALIK?

21 Aralık Cumartesi gününün maç programı şöyle:

Trendyol 1. Lig

13:30 | Iğdırspor - Y.Malatyaspor | Bein Sports Max 1, beIN Sports Tod TV, tabii Spor 6

13:30 | Erzurumspor - Sakaryaspor | TRT Spor, Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV

16:00 | Manisa FK - Şanlıurfaspor | TRT Spor, Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV

19:00 | Pendikspor - İstanbulspor | TRT Spor, Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV

Trendyol Süper Lig

16:00 | Sivasspor - Samsunspor | Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV

19:00 | Beşiktaş - Alanyaspor | Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV

Almanya Bundesliga 2

15:00 | Hamburg - Greuther Fürth | Bein Sports 4, Tivibu Spor 1, beIN Sports Tod TV

15:00 | Paderborn - Karlsruhe | Bein Sports Max 2, Tivibu Spor 2, beIN Sports Tod TV

15:00 | Preussen Münster - Ulm | Tivibu Spor 3, beIN Sports Tod TV, Bein Sports beIN Connect

22:30 | Nürnberg - Braunschweig | Bein Sports 4, Tivibu Spor 2, beIN Sports Tod TV

BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR?

Almanya Bundesliga

17:30 | Eintracht Frankfurt - Mainz | Bein Sports 4, Tivibu Spor 3, beIN Sports Tod TV

17:30 | Hoffenheim - Monchengladbach | Tivibu Spor 2, beIN Sports Tod TV, Bein Sports beIN Connect

17:30 | Holstein Kiel - Augsburg | beIN Sports Tod TV, Bein Sports beIN Connect

17:30 | Stuttgart - St. Pauli | Tivibu Spor 1, beIN Sports Tod TV, Bein Sports beIN Connect

17:30 | Werder Bremen - Union Berlin | Tivibu Spor 4, beIN Sports Tod TV, Bein Sports beIN Connect

20:30 | Bayer Leverkusen - Freiburg | Bein Sports 4, Tivibu Spor 1, beIN Sports Tod TV

İngiltere Premier Lig

15:30 | Aston Villa - Manchester City | Bein Sports 3, beIN Sports Tod TV

18:00 | Brentford - Nottingham Forest | Bein Sports Max 1, beIN Sports Tod TV

18:00 | Ipswich Town - Newcastle | Bein Sports Max 2, beIN Sports Tod TV

18:00 | West Ham - Brighton | Bein Sports 3, beIN Sports Tod TV

20:30 | Crystal Palace - Arsenal | Bein Sports 3, beIN Sports Tod TV

İngiltere Championship

15:30 | Portsmouth - Coventry | TV 8 Buçuk, Exxen

18:00 | QPR - Preston | TV 8 Buçuk, Exxen

İspanya La Liga

16:00 | Getafe - Mallorca | S Sport Plus, S Sport

18:15 | Celta Vigo - Real Sociedad | S Sport Plus, S Sport

20:30 | Osasuna - Athletic Bilbao | S Sport Plus, S Sport

23:00 | Barcelona - Atletico Madrid | S Sport Plus, S Sport

İtalya Serie A

17:00 | Torino - Bologna | S Sport Plus, S Sport 2

20:00 | Genoa - Napoli | S Sport Plus, CBC Sport, S Sport 2

22:45 | Lecce - Lazio | S Sport Plus, CBC Sport, S Sport 2

Portekiz Liga NOS

23:30 | Moreirense - Porto | S Sport Plus

Azerbaycan Premier Ligi

15:00 | Turan - Neftçi Bakü | CBC Sport

17:30 | Sebail - Zira | CBC Sport

İspanya La Liga 2

16:00 | Eibar - Granada | Yayın Yok

20:30 | Sporting Gijon - Malaga | Yayın Yok