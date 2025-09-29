Bugün yağmur saat kaça kadar yağacak? MGM uyardı: Yağışlar devam edecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre ülkemizin birçok bölgesinde etkili olan yağışlar sürüyor. İşe ve okula giden vatandaşlar erken saatlerde yağış ile karşı karşıya kalırken şemsiyelerini yanından ayırmadı.

BUGÜN YAĞMUR SAAT KAÇA KADAR YAĞACAK?

29 Eylül Pazartesi günü yağışla uyanan İstanbullular, tüm gün boyunca yağmur ve kapalı havanın etkisi altında kalacak. MGM uyarılarına göre hafta sonu beklenen yağış dün gece itibarıyla başladı. Pazartesi tüm gün boyunca yağmur beklentisi bulunuyor. Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara (Edirne dışında), Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Adana, Osmaniye, Konya, Aksaray, Nevşehir, Yozgat çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara’nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Aydın, Uşak, Afyonkarahisar, Kırıkkale, Nevşehir ve Yozgat çevreleri ile Çanakkale’nin doğu, İzmir ve Ankara'nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklenmekte.

YARIN YAĞMUR YAĞACAK MI 30 EYLÜL 2025?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre yağışlar salı günü de etkisini sürdürecek. Karadeniz, Marmara ve Anadolu'da etkili olan yağışlar yarın da etkili olurken bu hafta ülkemizin birçok bölgesini kapalı hava bekliyor. Çarşamba günü güneşli gün Marmara Bölgesi'nde etkili olurken, Karadeniz Bölgesi'nde kara bulutlar yerini koruyacak.