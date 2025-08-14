Menü Kapat
29°
Bugünkü maçların programı belli oldu! 14 Ağustos bu akşam maç var mı?

Konferans Ligi, Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig gibi organizasyonlarda şampiyonluk yarışı kaldığı yerden devam ediyor. 14 Ağustos Perşembe akşamının maçlarının saati ve kanalı da belli oldu. Bu akşam maç var mı diyenler dikkat! Konferans Ligi'nde Beşiktaş, rakibini ağırlayacak.

Bugünkü maçların programı belli oldu! 14 Ağustos bu akşam maç var mı?
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
14.08.2025
saat ikonu 18:03
|
GÜNCELLEME:
14.08.2025
saat ikonu 18:03

Dünyanın her yerinden takip edilen liglerde takımların mücadelesi devam ediyor. Bugünkü maçların saati netleşirken futbolseverler maçları takip etmek için yayın bilgilerini araştırıyor.

BUGÜNKÜ MAÇLAR 14 AĞUSTOS: BUGÜN MAÇ VAR MI?

Taraftarların yakından takip ettiği liglerde oynanacak olan müsabakaların programı duyuruldu. 14 Ağustos akşamının maç takvimine göre , rakibini ağırlayacak. İşte günün programı:

Copa Libertadores
Cerro Porteno - Estudiantes | 01:00 | S Sport, S Sport Plus
Flamengo - Internacional | 03:30 | S Sport, S Sport Plus

Bugünkü maçların programı belli oldu! 14 Ağustos bu akşam maç var mı?

UEFA Ön Eleme
Sabah Bakü - Levski Sofya | 19:00
Omonia - Araz | 20:00 | CBC Sport
Beşiktaş - St. Patricks | 21:00 | HT Spor

Bugünkü maçların programı belli oldu! 14 Ağustos bu akşam maç var mı?

BEŞİKTAŞ AVRUPA MAÇI HANGİ KANALDA?

Bu akşam siyah beyazlı ekip rakibi ile karşı karşıya gelecek. Nefes kesen müsabakaya saatler kala yayın bilgileri de belli oldu. Beşiktaş'ın Avrupa maçı bugün HT Spor ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Mücadeleyi Portekiz Federasyonundan hakem Antonio Nobre yönetirken karşılaşma 21.00'de başlayacak.

ETİKETLER
