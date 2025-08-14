Bugünkü maçların programı belli oldu! 14 Ağustos bu akşam maç var mı?

Dünyanın her yerinden takip edilen liglerde takımların mücadelesi devam ediyor. Bugünkü maçların saati netleşirken futbolseverler maçları takip etmek için yayın bilgilerini araştırıyor.
Taraftarların yakından takip ettiği liglerde oynanacak olan müsabakaların programı duyuruldu. 14 Ağustos akşamının maç takvimine göre Beşiktaş, rakibini ağırlayacak. İşte günün programı:
Copa Libertadores
Cerro Porteno - Estudiantes | 01:00 | S Sport, S Sport Plus
Flamengo - Internacional | 03:30 | S Sport, S Sport Plus
UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme
Sabah Bakü - Levski Sofya | 19:00
Omonia - Araz | 20:00 | CBC Sport
Beşiktaş - St. Patricks | 21:00 | HT Spor
Bu akşam siyah beyazlı ekip rakibi ile karşı karşıya gelecek. Nefes kesen müsabakaya saatler kala yayın bilgileri de belli oldu. Beşiktaş'ın Avrupa maçı bugün HT Spor ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Mücadeleyi Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Antonio Nobre yönetirken karşılaşma 21.00'de başlayacak.