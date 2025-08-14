Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Beşiktaş St Patrick's maçı nereden izlenir, hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi'nde play-off öncesi son maç

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçları kapsamında temsilcimiz Beşiktaş bugün St. Patrick's ile karşılaşacak. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Beşiktaş - St Patrick's maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı araştırılıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Beşiktaş St Patrick's maçı nereden izlenir, hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi'nde play-off öncesi son maç
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
14.08.2025
saat ikonu 17:09
|
GÜNCELLEME:
14.08.2025
saat ikonu 17:09

bugün (14 Ağustos 2025 Perşembe) St. Patrick's ile 3. ön eleme turu rövanş maçı kapsamında karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlılar, İrlanda ekibiyle oynadığı ilk karşılaşmada 4-1 galibiyet almıştı. Bugün ise Beşiktaş karşılaşmaya büyük bir avantajla çıkacak. Taraftarlar tarafından Beşiktaş - St Patrick's maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor.

Beşiktaş St Patrick's maçı nereden izlenir, hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi'nde play-off öncesi son maç

BEŞİKTAŞ - ST PATRİCK'S MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak olan Beşiktaş - St Patrick's maçı açıklanan bilgilere göre HT Spor ekranlarından yayınlanacak.

Taraftarlar karşılaşmayı şifresiz ve canlı bir şekilde HT Spor ekranlarından takip edebilecekler.

UEFA tarafından açıklanan bilgilere göre karşılaşmayı Portekiz Federasyonu'ndan hakem Antonio Nobre yönetecek.

Beşiktaş St Patrick's maçı nereden izlenir, hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi'nde play-off öncesi son maç

BEŞİKTAŞ - ST PATRİCK'S MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçları kapsamında oynanacak olan Beşiktaş - St Patrick's maçı bugün saat 21.00'de başlayacak.

Beşiktaş karşılaşmada beraberlik veya 2 farkla mağlubiyet alsa bile play-off oynamaya hak kazanacak. Siyah-beyazlılar play-offlarda ise Astana - Lausanne eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

ETİKETLER
#Futbol
#beşiktaş
#UEFA Konferans Ligi
#canlı yayın
#mac
#St. Patrick's
#Ht Spor
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.