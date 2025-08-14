Beşiktaş St Patrick's maçı nereden izlenir, hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi'nde play-off öncesi son maç

Beşiktaş bugün (14 Ağustos 2025 Perşembe) St. Patrick's ile UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçı kapsamında karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlılar, İrlanda ekibiyle oynadığı ilk karşılaşmada 4-1 galibiyet almıştı. Bugün ise Beşiktaş karşılaşmaya büyük bir avantajla çıkacak. Taraftarlar tarafından Beşiktaş - St Patrick's maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor.

BEŞİKTAŞ - ST PATRİCK'S MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak olan Beşiktaş - St Patrick's maçı açıklanan bilgilere göre HT Spor ekranlarından yayınlanacak.

Taraftarlar karşılaşmayı şifresiz ve canlı bir şekilde HT Spor ekranlarından takip edebilecekler.

UEFA tarafından açıklanan bilgilere göre karşılaşmayı Portekiz Futbol Federasyonu'ndan hakem Antonio Nobre yönetecek.

BEŞİKTAŞ - ST PATRİCK'S MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçları kapsamında oynanacak olan Beşiktaş - St Patrick's maçı bugün saat 21.00'de başlayacak.

Beşiktaş karşılaşmada beraberlik veya 2 farkla mağlubiyet alsa bile play-off oynamaya hak kazanacak. Siyah-beyazlılar play-offlarda ise Astana - Lausanne eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.