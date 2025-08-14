Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
29°
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Beşiktaş berabere kalırsa ne olur? St. Patrick's ile Konferans Ligi'nde rövanş maçı oynanacak

Beşiktaş bugün UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında rakibini ağırlayacak. Tüpraş Stadı'nda oynanacak olan maç için bekleyiş devam ederken taraftarlar Beşiktaş yenilirse, yenerse ve berabere kalırsa ne olur araştırmaya başladı. Siyah beyazlı ekip ilk maçı 4-1'lik skorla kazanamıştı.

Beşiktaş berabere kalırsa ne olur? St. Patrick's ile Konferans Ligi'nde rövanş maçı oynanacak
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
14.08.2025
saat ikonu 17:12
|
GÜNCELLEME:
14.08.2025
saat ikonu 17:12

Bugün Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 21.00'de başlayacak olan BJK St. Patrick's maçına saatler kaldı. Heyecanla beklenen maç için heyecanlı bekeyiş sürerken taraftarlar 'ın berabere kalması durumunda elenip elenmediğini araştırdı.

BEŞİKTAŞ BERABERE KALIRSA NE OLUR, ELENİR Mİ?

İlk maçta deplasmanda 4-1 galip gelen Beşiktaş, bu akşam evinde rakibi ile karşılaşacak. İlk maçta aldığı 4-1'lik galibiyet tur şansını yüksek tutarken bu akşamki maçın sonucu play off turuna gidecek olan takımı belirleyecek. Beşiktaş'ın rakibine karşı alacağı tüm galibiyetler ve beraberliklerin yanı sıra 2 farklı yenilgiler Beşiktaş'a turunu getirecek.

Beşiktaş berabere kalırsa ne olur? St. Patrick's ile Konferans Ligi'nde rövanş maçı oynanacak

BEŞİKTAŞ YENERSE ÜST TURA ÇIKAR MI?

Futbolseverlerin yakından takip ettiği 'nde bugün Beşiktaş rakibini ağırlayacak. İlk maçı 4-1'lik skorla tamamlayan siyah beyazlı ekip bugün rakibini yenmesi durumunda play off turunda mücadele edecek. BJK, rakibi karşısında galibiyet ve beraberliklerin yanında 2 farklı yenilgiler Beşiktaş'ın play off turuna geçmesine yardımcı olacak. BJK, 3 farklı geride tamamlarsa müsabaka uzatmalara giderken 4 farklı her yenilgi durumunda BJK, Avrupa'ya veda etmek zorunda kalacak.

Beşiktaş berabere kalırsa ne olur? St. Patrick's ile Konferans Ligi'nde rövanş maçı oynanacak

BEŞİKTAŞ ST. PATRİCK'S İLK MAÇ KAÇ KAÇ BİTTİ?

Konferans Ligi'nde oynanan ilk maç yakından takip edilmişti. 3. ön eleme turu ilk maçında BJK, rakibinin evinde sahaya çıkarken 4-1'llik skorla galibiyet aldı. Alınan galibiyet, rövanş maçında daha rahat bir oyuna zemin hazırlayacak. Siyah beyazlı ekip bu akşamki maça daha avantajlı başlayacak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Beşiktaş St Patrick's maçı nereden izlenir, hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi'nde play-off öncesi son maç
Beşiktaş maçında kimler eksik, sakat? Gözler kadroda
ETİKETLER
#Futbol
#beşiktaş
#play-off
#uefa
#konferans ligi
#maç sonucu
#St. Patricks
#St. Patrick's
#Aktüel
TGRT Haber
