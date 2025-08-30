Menü Kapat
29°
 | Hüseyin Bahcivan

Bursa 30 Ağustos etkinlikleri, konser programı! Ücretsiz Göksel konseri düzenlenecek

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlik ve konser takvimi duyuruldu. Takvimin duyurulmasının ardından vatandaşlar Bursa 30 Ağustos konserleri ve etkinliklerinin saatini araştırmaya başladı.

Bursa 30 Ağustos etkinlikleri, konser programı! Ücretsiz Göksel konseri düzenlenecek
Milli bayramlar arasında yer alan , her yıl gerçekleştirilen etkinlikler ile kutlanıyor. Bu yıl da 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında konserler, söyleşiler, yürüyüşler ve sergiler gerçekleştirilecek.

Vatandaşlar tarafından Bursa 30 Ağustos etkinleri ve konser programı ise merak ediliyor.

Bursa 30 Ağustos etkinlikleri, konser programı! Ücretsiz Göksel konseri düzenlenecek

BURSA 30 AĞUSTOS ETKİNLİKLERİ PROGRAMI 2025

Bursa'da 30 Ağustos etkinlikleri kapsamında saat 12.00'de Unesco Meydanı'nda "30 Ağustos Bursa2da Zaferin Hafızası Sergisi" açılacak. Uludağ Üniversitesi Metro İstasyonu'nda ise saat 15.00'da "bir Zafer Var" isimli fotoğraf sergisi gerçekleştirilecek.

Bursa 30 Ağustos etkinlikleri, konser programı! Ücretsiz Göksel konseri düzenlenecek

BURSA 30 AĞUSTOS FENER ALAYI SAAT KAÇTA, NEREDE?

Bursa'da 30 Ağustos Zafer Yürüyüşü, saat 20.00'de Bursa Büyükşehir Belediyesi Tarihi Belediye Binası önünden başlayacak. Kültürpark Atatürk Stadyumu girişine kadar devam edecek olan yürüyüşün ardından ise saat 20.00'de Nazım Hikmet'in Kuvayi Milliye Destanı okunacak.

Bursa 30 Ağustos etkinlikleri, konser programı! Ücretsiz Göksel konseri düzenlenecek

BURSA 30 AĞUSTOS KONSER 2025

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından paylaşılan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü kutlamaları etkinlik takviminde yer alan bilgilere göre Bursa'da Göksel konseri gerçekleştirilecek.

Millet Bahçesi, Kültürpark Atatürk Stadyumu girişinde yapılacak olan Göksel konseri saat 20.30'da başlayacak.

