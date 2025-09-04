Menü Kapat
Avatar
Editor
 Sumru Tarhan

Bursa orman yangını nerede çıktı? Son dakika yangınla mücadele devam ediyor

Bursa'da orman yangını sonrasında ekipler bölgeye sevk edildi. Orhaneli Göynükbelen Mahallesi'nde çıkan yangını gören vatandaşların ihbarı sonucunda itfaiye ekipleri bölgede söndürme çalışmalarına başladı. Bursa'nın dağ ilçesi Orhaneli Göynükbelen Mahallesindeki ormanlık alan yangını söndürüldü mü son dakika bilgileri yakından takip ediliyor.

04.09.2025
04.09.2025
'nın Dağ ilçesinde başlayan kısa süre içerisinde geniş alana yayılırken ekiplerin kontrol altına alma çalışmaları da sürüyor.

BURSA ORMAN YANGINI NEREDE ÇIKTI?

4 Eylül Perşembe günü Bursa'da yükselen dumanlar endişeli anlar yaşatırken ekiplerin bölgeye gelmesi ile çalışmalar başladı. Bursa'nın ilçesi Göynükbelen Mahallesindeki henüz söndürülemezken ekiplerin çalışması devam ediyor. Rüzgarın etkisi ile ilerleyen yangınla vatandaşlar da mücadele ediyor. Henüz kontrol altına alınmayan yangın sonrasında gökyüzünü dumanlar kapladı.

BURSA ORMAN YANGINI SON DAKİKA SÖNDÜ MÜ?

Bugün öğle saatlerinde çıkan yangında çalışmalar devam ederken henüz kontrol altına alınamadı. Bursa'nın Orhaneli ilçesi Göynükbelen Mahallesindeki ormanlık alandaki ağaçların alev aldığını görenlerin ihbarı sonucunda ekipler bölgeye sevk edilirken rüzgarın yoğunluğu nedeniyle kontrol altına almak zorlaşıyor.

