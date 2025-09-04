Bursa orman yangını nerede çıktı? Son dakika yangınla mücadele devam ediyor

Bursa'nın Dağ ilçesinde başlayan orman yangını kısa süre içerisinde geniş alana yayılırken ekiplerin kontrol altına alma çalışmaları da sürüyor.

BURSA ORMAN YANGINI NEREDE ÇIKTI?

4 Eylül Perşembe günü Bursa'da yükselen dumanlar endişeli anlar yaşatırken ekiplerin bölgeye gelmesi ile çalışmalar başladı. Bursa'nın Orhaneli ilçesi Göynükbelen Mahallesindeki yangın henüz söndürülemezken ekiplerin çalışması devam ediyor. Rüzgarın etkisi ile ilerleyen yangınla vatandaşlar da mücadele ediyor. Henüz kontrol altına alınmayan yangın sonrasında gökyüzünü dumanlar kapladı.

BURSA ORMAN YANGINI SON DAKİKA SÖNDÜ MÜ?

Bugün öğle saatlerinde çıkan yangında çalışmalar devam ederken henüz kontrol altına alınamadı. Bursa'nın Orhaneli ilçesi Göynükbelen Mahallesindeki ormanlık alandaki ağaçların alev aldığını görenlerin ihbarı sonucunda ekipler bölgeye sevk edilirken rüzgarın yoğunluğu nedeniyle kontrol altına almak zorlaşıyor.