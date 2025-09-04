Menü Kapat
Düzce orman yangını son dakika söndürüldü mü? Esençam köyünde dumanlar yükseliyor

Düzce orman yangınına ekipler müdahale ederken son dakika yangın Esençam köyünde başladı. Düzce’de fındıklıkta başlayan anız yangını rüzgarın etkisi ile ormana sıçrarken 1 helikopter 20 araç ve 100 personelle müdahale ediliyor. Düzce yangını söndürüldü mü merak edenlerin sayısı ise arttı.

'de dumanların yükselmesinin ardından vatandaşlar Düzce nerede çıktı araştırmaya başladı. Bugün sabah saatlerinde başlayan kısa sürede geniş alana yayılırken ekiplerin çalışması devam ediyor.

DÜZCE ORMAN YANGINI SON DAKİKA SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Bugün 10.59'da Esençam köyünde başlayan otluk arazi yangını, ormanlık alana sıçradı. 1 helikopter 20 araç ve 100 personelle müdahale edilen yangın henüz kontrol altına alınamazken, Düzce Orman İşletme, Düzce Belediyesi, Bolu Orman İşletme, çevre ilçelerden gelen 20 araç, Orman Bakanlığından 1 helikopter ve 100 personelle bölgede söndürme çalışmalarına devam ediliyor. Düzce Vali Vekili Şevket Cinbir de İl Jandarma Komutanı Kıdemlı Albay Mustafa Tetik ile beraber yangın bölgesinde inceleme yapıyor.

Düzce orman yangını son dakika söndürüldü mü? Esençam köyünde dumanlar yükseliyor

DÜZCE ORMAN YANGINI SÖNDÜ MÜ, NEREDE?

Bugün 10.59 civarında başlayan yangın, rüzgarın etkisi ile geniş alana yayıldı. İhbar sonrasında alevler söndürme çalışmaları başlarken Esençam köyünde yangın başladı. Ekipler bölgede çalışmalarına devam ederken hem orman işletme ekipleri hem de köylüler söndürme işlemlerine devam ediyor.

#Türkiye
#yangın
#orman yangını
#düzce
#Esençam
#Esençam
#Aktüel
