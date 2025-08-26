Bursa su kesintisi 26 Ağustos! Gemlik, Karacabey, Nilüfer, Yıldırım sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BUSKİ) tarafından yapılan açıklamaya göre 26 Ağustos 2025 Salı günü Gemlik, Karacabey, Nilüfer, Yıldırım, İnegöl ve Mustafakemalpaşa ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor.

Vatanşlar tarafından Bursa su kesintisinin ne zaman, saat kaçta biteceği ise merak ediliyor. BUSKİ suların ne zaman geleceğini duyurdu.

BURSA SU KESİNTİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BİTECEK?

BUSKİ tarafından açıklanan bilgilere göre Gemlik ilçesinin Dr. Ziya Kaya ve Orhaniye Mahallesi'nde yaşanan su kesintisinin saat 17.00'da sona ermesi planlanıyor. Kesintinin altyapı çalışmasına verilen zarardan dolayı kaynaklandığı açıklandı.

Karacabey ilçesinin ise Hüdavendigar Mahallesi'nde şebeke arızası nedeniyle yaşanan su kesintisinin saat 19.00 sona ermesi bekleniyor. Şebeke arızasından dolayı Selimiye, Mamuriyet, Esentepe, Saadet ve Hamidiye Mahalleleri'ne de su verilmediği öğrenildi.

Bayramdere Mahallesi'nin Yeniköy Mevkiinde yaşanan kesinti ise saat 18.00'da sona erecek. Bursa'nın diğer ilçelerinde yaşanan su kesintileri ve sona erecekleri saatler şöyle:

Yıldırım su kesintisi:

Yunusemre Mahallesi'nde yaşanan su kesintisi 16.00'da sona erecek.

İnegöl su kesintisi:

Huzur Mahallesi'nde yaşanan kesintinin saat 18.00 civarında sona ermesi planlanıyor.

Mustafakemalpaşa su kesintisi:

Lalaşahin, Atariye, Şerefiye, Cumhuriyet, Hamzabey, Vıraca, Yüzbaşı, Sabri Bey, Şeyh Müftü Selimiye ve Fevzidede Mahallesi'nde yaşanan su kesintisi saat 18.00'de sona erecek.

Nilüfer su kesintisi:

Nilüfer ilçesinin Balat Mahallesi'nde yaşanan su kesintisi 20.00'da, Işıktepe Mahallesi'nde yaşanan kesintinin ise 15.00'da sona ereceği tahmin ediliyor.