HAK-İŞ'ten asgari ücret için yeniden masada buluşma çağrısı

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Başta asgari ücret mevzuatımız olmak üzere sendikal örgütlenmenin önündeki engeller, emeklilik sistemimiz, kayıt dışı istihdam, vergi düzenlemesi gibi bir kısım konularda yeniden masada çalışmamız gerekiyor" dedi.



HAK-İŞ tarafından kuruluşunun 50’inci yılı çerçevesinde ‘HAK-İŞ 50’inci Yıl Türkiye Buluşması’ programı düzenledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın katılımıyla gerçekleşen programda, Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından HAK-İŞ kuruluş yıldönümüne ilişkin hazırlanmış video gösterimi yapıldı. Programda Konfederasyonun geçmişten bugüne gerçekleştirdiği faaliyetleri ve çalışma hayatındaki güncel çalışmaları ele alındı.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, geçen hafta Gürcistan'da askeri kargo uçağının düşmesiyle şehit olan askerler başta olmak üzere tüm şehitleri rahmetle yad ederek, iş kazalarında hayatını kaybedenlere de Allah'tan rahmet diledi.

HAK-İŞ'in kuruluş sürecine ilişkin de konuşan Arslan, HAK-İŞ'i "Bu milletin çocuklarının, sevdalılarının kabul edilmiş duası" olarak gördüklerini ifade etti.



"YENİDEN MASADA ÇALIŞMAMIZ GEREKİYOR"



Arslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çalışma hayatında hayata geçirilen reformları dile getirerek, "Sayın Cumhurbaşkanı'm, bütün bu yapıp ettiklerinizin Türk çalışma hayatında ne anlama geldiğini biliyoruz. Hangi zorluklar aşılarak bu noktaya gelindiğinin farkındayız. Ancak yaşanan dünyadaki gelişmeler, ülkemizin yaşadığı değişim ve dönüşüm, bu yaptığımız reformların yeniden gözden geçirilmesini gerektiriyor. Başta asgari ücret mevzuatımız olmak üzere sendikal örgütlenmenin önündeki engeller, emeklilik sistemimiz, kayıt dışı istihdam, vergi düzenlemesi gibi bir kısım konularda yeniden masada çalışmamız gerekiyor. Sayın Bakanımızla görüşerek, sosyal diyalog mekanizmalarını kullanarak sorunlarımızı çözeceğimize inanıyorum. Umutsuz değiliz. Kaos oluşturmak istemiyoruz. Gerginlik olsun istemiyoruz. Masada müzakereyle sorunları bugüne kadar nasıl çözmüşsek sizin liderliğinizde bu sorunların da üstesinden geleceğimize yürekten inanıyorum" açıklamasında bulundu.

Arslan, 8 milyon üyeli bir HAK-İŞ Konfederasyonu oluşturma mücadelelerinin kararlılıkla devam edeceğini söyleyerek, millet iradesinin tescil ettiği, yeni, katılımcı, çoğulcu, demokratik bir anayasa yapılana kadar bu konuda da mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNE DESTEK



Filistin davasına sahip çıkmanın, HAK-İŞ'in vazgeçilmez görevlerinden biri olduğuna işaret eden Arslan, Filistin'e yaptıkları yardımları hatırlattı, Filistin ile daha fazla ilgileneceklerini kaydetti.

Terörsüz Türkiye hedefinin başarıya ulaşması temennisinde bulunan Arslan, bu sürece kayıtsız ve şartsız destek verdiklerini ifade etti.