19°
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Banu İriç

HAK-İŞ'ten asgari ücret için yeniden masada buluşma çağrısı

2026 asgari ücretinin belirlenmesi toplantılarına az bir süre kalmışken geçtiğimiz yıllarda katılmama kararını açıklayan HAK-İŞ bu defa masaya dönüş çağrısı yaptı. Asgari ücret, emeklilik sistemi, vergi gibi konulara işaret eden HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan tekrar görüşülmesi gerektiğini söyledi.

18.11.2025
18.11.2025
saat ikonu 19:29

Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Başta mevzuatımız olmak üzere sendikal örgütlenmenin önündeki engeller, emeklilik sistemimiz, kayıt dışı istihdam, gibi bir kısım konularda yeniden masada çalışmamız gerekiyor" dedi.

HAK-İŞ'ten asgari ücret için yeniden masada buluşma çağrısı


HAK-İŞ tarafından kuruluşunun 50’inci yılı çerçevesinde ‘HAK-İŞ 50’inci Yıl Türkiye Buluşması’ programı düzenledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın katılımıyla gerçekleşen programda, Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından HAK-İŞ kuruluş yıldönümüne ilişkin hazırlanmış video gösterimi yapıldı. Programda Konfederasyonun geçmişten bugüne gerçekleştirdiği faaliyetleri ve çalışma hayatındaki güncel çalışmaları ele alındı.
Açılış konuşmasını gerçekleştiren HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, geçen hafta Gürcistan'da askeri kargo uçağının düşmesiyle şehit olan askerler başta olmak üzere tüm şehitleri rahmetle yad ederek, iş kazalarında hayatını kaybedenlere de Allah'tan rahmet diledi.
HAK-İŞ'in kuruluş sürecine ilişkin de konuşan Arslan, HAK-İŞ'i "Bu milletin çocuklarının, sevdalılarının kabul edilmiş duası" olarak gördüklerini ifade etti.

HAK-İŞ'ten asgari ücret için yeniden masada buluşma çağrısı

"YENİDEN MASADA ÇALIŞMAMIZ GEREKİYOR"


Arslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çalışma hayatında hayata geçirilen reformları dile getirerek, "Sayın Cumhurbaşkanı'm, bütün bu yapıp ettiklerinizin Türk çalışma hayatında ne anlama geldiğini biliyoruz. Hangi zorluklar aşılarak bu noktaya gelindiğinin farkındayız. Ancak yaşanan dünyadaki gelişmeler, ülkemizin yaşadığı değişim ve dönüşüm, bu yaptığımız reformların yeniden gözden geçirilmesini gerektiriyor. Başta asgari ücret mevzuatımız olmak üzere sendikal örgütlenmenin önündeki engeller, emeklilik sistemimiz, kayıt dışı istihdam, vergi düzenlemesi gibi bir kısım konularda yeniden masada çalışmamız gerekiyor. Sayın Bakanımızla görüşerek, sosyal diyalog mekanizmalarını kullanarak sorunlarımızı çözeceğimize inanıyorum. Umutsuz değiliz. Kaos oluşturmak istemiyoruz. Gerginlik olsun istemiyoruz. Masada müzakereyle sorunları bugüne kadar nasıl çözmüşsek sizin liderliğinizde bu sorunların da üstesinden geleceğimize yürekten inanıyorum" açıklamasında bulundu.
Arslan, 8 milyon üyeli bir HAK-İŞ Konfederasyonu oluşturma mücadelelerinin kararlılıkla devam edeceğini söyleyerek, millet iradesinin tescil ettiği, yeni, katılımcı, çoğulcu, demokratik bir anayasa yapılana kadar bu konuda da mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNE DESTEK


Filistin davasına sahip çıkmanın, HAK-İŞ'in vazgeçilmez görevlerinden biri olduğuna işaret eden Arslan, Filistin'e yaptıkları yardımları hatırlattı, Filistin ile daha fazla ilgileneceklerini kaydetti.
Terörsüz Türkiye hedefinin başarıya ulaşması temennisinde bulunan Arslan, bu sürece kayıtsız ve şartsız destek verdiklerini ifade etti.

Asgari ücret zammı için merak edilen soruya cevap! Uzman isim rakam verdi: Yüzde 1 bile etkilemiyor
ETİKETLER
#asgari ücret
#emeklilik sistemi
#vergi düzenlemesi
#hak-iş
#Sendikal Örgütlenme
#Kayıt Dışı Istihdam
#Türk Çalışma Hayatı
#Ekonomi
