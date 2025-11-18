Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Türkiye kaçıncı torbada? Dünya Kupası play-off kura çekimi torbamız belli oldu

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde İspanya’nın arkasından ikinci sırayı alarak play-off bileti kazandı. Elemelerde grup birincilerinin doğrudan aldığı 12 UEFA kotasının ardından kalan 4 Dünya Kupası vizesi, Mart 2026’da oynanacak play-off maçlarıyla sahibini bulacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Türkiye kaçıncı torbada? Dünya Kupası play-off kura çekimi torbamız belli oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.11.2025
saat ikonu 19:41
|
GÜNCELLEME:
18.11.2025
saat ikonu 19:41

A Milli Takımı, elemelerde gösterdiği performansla bileti alan 12 grup ikincisinden biri oldu. ve takvimine göre planlanan kura çekimi, Mart 2026’daki tek maçlı eleme sürecinin yol haritasını belirleyecek.

Türkiye kaçıncı torbada? Dünya Kupası play-off kura çekimi torbamız belli oldu

TÜRKİYE'NİN PLAY-OFF RAKİBİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Play-off kura çekimi, elemelerdeki son karşılaşmaların ardından 20 Kasım 2025 Perşembe günü İsviçre’nin Zürih kentindeki FIFA genel merkezinde yapılacak. Tören, dünya genelinde FIFA+ platformu ve UEFA’nın resmî medya ortakları aracılığıyla canlı olarak yayımlanacak. Kura çekiminde dört ayrı play-off yolu oluşturulacak ve her yol, yarı final ile final olmak üzere iki maçlık bir eleme sürecini kapsayacak.

Türkiye kaçıncı torbada? Dünya Kupası play-off kura çekimi torbamız belli oldu

Bu kura, yalnızca 12 grup ikincisini değil, UEFA Uluslar Ligi 2024-25 sezonunda grup lideri olup elemelerde ilk ikiye giremeyen ve play-off’a katılmaya hak kazanan dört takımı da içerecek. Uluslar Ligi’nden play-off’a gelen bu dört takım otomatik olarak en alt torbada yer alacak. Çekilecek kuranın ardından Türkiye’nin hangi yola dahil olacağı ve yarı finalde karşılaşacağı rakip kesinleşecek.

Türkiye kaçıncı torbada? Dünya Kupası play-off kura çekimi torbamız belli oldu

TÜRKİYE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ KİMLER?

Türkiye yarı final eşleşmesinde 4. torbadan bir rakiple karşılaşacak. Bu torbada Uluslar Ligi üzerinden gelen dört takım yer alacak ve Türkiye’nin muhtemel rakipleri Romanya, İsveç, Kuzey Makedonya ve Kuzey İrlanda’dan biri olacak.

Türkiye kaçıncı torbada? Dünya Kupası play-off kura çekimi torbamız belli oldu

Yarı final tek maç üzerinden oynanacağı için 1. torbada bulunan Türkiye, rakibini kendi sahasında ağırlayacak. Bu avantaj, takımların FIFA sıralamasındaki yerleşimine dayalı torba yapısı sayesinde oluşuyor. Türkiye, torbasındaki konumu nedeniyle play-off’un ilk aşamasına ev sahibi olarak başlayacak.

Türkiye kaçıncı torbada? Dünya Kupası play-off kura çekimi torbamız belli oldu

TÜRKİYE KAÇINCI TORBADA?

Play-off sistemine katılan 16 takım, güncel FIFA sıralamasına göre dört torbaya bölünecek. Türkiye, FIFA sıralamasına göre grup ikincileri arasında 1. torbada yer alacak ülkeler arasında olacak.

Türkiye kaçıncı torbada? Dünya Kupası play-off kura çekimi torbamız belli oldu

Türkiye ile birlikte 1. torbada sıralaması yüksek olan diğer grup ikincilerinin yer alacak. Bu torbadaki takımlar yarı finalde sahasında oynama hakkı elde ederken, Türkiye de bu avantajla play-off yolculuğuna başlayacak.

Türkiye kaçıncı torbada? Dünya Kupası play-off kura çekimi torbamız belli oldu

MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?

Play-off yarı final karşılaşmaları 26 Mart 2026 Perşembe günü tek maç üzerinden oynanacak. Türkiye, torba avantajı sayesinde yarı finalde ev sahibi konumunda olacak. Yarı finali kazanan takımlar 31 Mart 2026 Salı günü yine tek maç üzerinden finalde karşılaşacak.

Türkiye kaçıncı torbada? Dünya Kupası play-off kura çekimi torbamız belli oldu

Final karşılaşmalarının hangi sahada oynanacağı ise kura ile belli olacak. Böylece dört ayrı play-off yolunda toplam dört takım Dünya Kupası bileti alma şansı yakalayacak.

ETİKETLER
#Futbol
#play-off
#uefa
#fıfa
#türkiye milli futbol takımı
#Dünya Kupası Elemeleri
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.