Türkiye kaçıncı torbada? Dünya Kupası play-off kura çekimi torbamız belli oldu

A Milli Futbol Takımı, elemelerde gösterdiği performansla play-off bileti alan 12 grup ikincisinden biri oldu. FIFA ve UEFA takvimine göre planlanan kura çekimi, Mart 2026’daki tek maçlı eleme sürecinin yol haritasını belirleyecek.

TÜRKİYE'NİN PLAY-OFF RAKİBİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Play-off kura çekimi, elemelerdeki son karşılaşmaların ardından 20 Kasım 2025 Perşembe günü İsviçre’nin Zürih kentindeki FIFA genel merkezinde yapılacak. Tören, dünya genelinde FIFA+ platformu ve UEFA’nın resmî medya ortakları aracılığıyla canlı olarak yayımlanacak. Kura çekiminde dört ayrı play-off yolu oluşturulacak ve her yol, yarı final ile final olmak üzere iki maçlık bir eleme sürecini kapsayacak.

Bu kura, yalnızca 12 grup ikincisini değil, UEFA Uluslar Ligi 2024-25 sezonunda grup lideri olup elemelerde ilk ikiye giremeyen ve play-off’a katılmaya hak kazanan dört takımı da içerecek. Uluslar Ligi’nden play-off’a gelen bu dört takım otomatik olarak en alt torbada yer alacak. Çekilecek kuranın ardından Türkiye’nin hangi yola dahil olacağı ve yarı finalde karşılaşacağı rakip kesinleşecek.

TÜRKİYE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ KİMLER?

Türkiye yarı final eşleşmesinde 4. torbadan bir rakiple karşılaşacak. Bu torbada Uluslar Ligi üzerinden gelen dört takım yer alacak ve Türkiye’nin muhtemel rakipleri Romanya, İsveç, Kuzey Makedonya ve Kuzey İrlanda’dan biri olacak.

Yarı final tek maç üzerinden oynanacağı için 1. torbada bulunan Türkiye, rakibini kendi sahasında ağırlayacak. Bu avantaj, takımların FIFA sıralamasındaki yerleşimine dayalı torba yapısı sayesinde oluşuyor. Türkiye, torbasındaki konumu nedeniyle play-off’un ilk aşamasına ev sahibi olarak başlayacak.

TÜRKİYE KAÇINCI TORBADA?

Play-off sistemine katılan 16 takım, güncel FIFA sıralamasına göre dört torbaya bölünecek. Türkiye, FIFA sıralamasına göre grup ikincileri arasında 1. torbada yer alacak ülkeler arasında olacak.

Türkiye ile birlikte 1. torbada sıralaması yüksek olan diğer grup ikincilerinin yer alacak. Bu torbadaki takımlar yarı finalde sahasında oynama hakkı elde ederken, Türkiye de bu avantajla play-off yolculuğuna başlayacak.

MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?

Play-off yarı final karşılaşmaları 26 Mart 2026 Perşembe günü tek maç üzerinden oynanacak. Türkiye, torba avantajı sayesinde yarı finalde ev sahibi konumunda olacak. Yarı finali kazanan takımlar 31 Mart 2026 Salı günü yine tek maç üzerinden finalde karşılaşacak.

Final karşılaşmalarının hangi sahada oynanacağı ise kura ile belli olacak. Böylece dört ayrı play-off yolunda toplam dört takım Dünya Kupası bileti alma şansı yakalayacak.