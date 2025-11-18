Türkiye Dünya Kupası play-off maçları ne zaman? Türkiye Dünya Kupası play-off muhtemel rakipleri

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup aşaması bugün oynanacak olan karşılaşmaların ardından sona erecek. Grupları birinci sırada tamamlayan takımlar doğrudan 2026 Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanacak.

2. sırada tamamlayan 12 takım ise UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takımla birlikte play-off oynayacak. A Milli Takım eğer bugün İspanya karşısında deplasmanda 7 farkla galibiyet almazsa play-off oynayacak.

Vatandaşlar tarafından Türkiye Dünya Kupası play-off maçları ne zaman olduğu ve muhtemel rakipler merak ediliyor.

TÜRKİYE DÜNYA KUPASI PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN?

A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası Avrupa play-off'ları kapsamında oynayacağı ilk maç 26 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. İkinci mücadele ise 31 MArt 2026 tarihinde oynanacak.

A Milli Takım 1. torbada yer alırsa 26 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilecek olan ilk maçı Türkiye'de oynayacak.

2026 DÜNYA KUPASI PLAY-OFF KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 Dünya Kupası Avrupa play-off etabının kura çekimi açıklanan bilgilere göre 20 Kasım 2025 Perşembe günü saat 15.00'te İsviçre'nin Zürih şehrinde gerçekleştirilecek.

TÜRKİYE DÜNYA KUPASI PLAY-OFF MUHTEMEL RAKİPLERİ KİM?

A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off muhtemel rakipleri güncel tabloya göre şöyle: