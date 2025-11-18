Bir midye zehirlenmesi vakası daha! Gençler hastaneye kaldırıldı

Kategoriler
Böcek ailesinin ölümüne ilişkin soruşturma devam ederken midye ve kumpir gibi yiyecekler sebebiyle zehirlenme vakalarına yenileri ekleniyor. Bursa’nın Osmangazi ilçesinde midye yedikten sonra kusma ve baş dönmesi şikayetleri yaşayan 4 genç, hastaneye kaldırıldı.
İddiaya göre, dün Yenişehir'den gelen 4 arkadaş çarşıda gezdikten sonra Tophaneye çıktı. Bursa'yı kuş bakışı izledikten sonra midye yiyen M.U. (24), Y.T. (20), M.T. (19) ve A.T (16), otobüse binerek Yenişehir'e döndü. Bir anda fenalaşan 4 arkadaş, kusma ve baş dönmesi şikayetiyle ailelerinin yardımıyla Yenişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan gençlerin durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, aileleri de gözyaşlarını tutamadı.