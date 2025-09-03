Bursa su kesintisi 3 Eylül Çarşamba! İnegöl, Osmangazi, Nilüfer'de sular ne zaman gelecek?

Bursa'da bugün birçok bölgede su kesintisi yaşanırken vatandaşlar Bursa İnegöl, Osmangazi ve Nilüfer'de suların geleceği saati araştırmaya başladı. BUSKİ, 3 Eylül günü yaşanan kesintilerin bölgesini ve saatini paylaştı.
Bugün Bursa'nın birçok ilçesinde meydana gelen su kesintilerini BUSKİ aracılığıyla öğrenebiliyoruz. Bugün için planlanan su kesintileri şöyle:
İNEGÖL
Huzur: Çalışmalar (muhtemel arızalar) — 09:00–18:00 (22.08–02.09 arası, zaman zaman)
Cumhuriyet:
• Yatay delgi / hat deplasesi — 08:40–12:00
• Arıza tekrarı — 13:30–16:00
Baykoca: Ana hatta zarar (Superonline kaynaklı) — 11:50–17:00
YILDIRIM
Bağlaraltı (A212 Sk. ve civarı): Arıza — 10:10–13:10
Çınarönü (1. Adil Sk. ve civarı): Arıza — 11:00–17:00
NİLÜFER
Özlüce (Kasım Sk. ve civarı): Arıza — 12:30–18:30
Demirci ve civarı: “Arıza” çalışması — 12:45–19:00
MUSTAFAKEMALPAŞA
Lalaşahin, Atariye, Şerefiye, Cumhuriyet, Hamzabey, Vıraca, Yzb. Sabri Bey, Şeyh Müftü Selimiye, Fevzidede ve civarı: Çalışmalar (muhtemel arızalar; zaman zaman) — 09:00–18:00 (27.08–05.09 arası)
Bugün Osmangazi'nin birçok mahallesinde su arızası yaşanırken ekipler erken saatlerde çalışmalara başladı.
Demirtaş Bölgesi:
• Demirtaş Dumlupınar (Osmangazi Cd. ve civarı): Arıza — 11:00–18:00
• Demirtaş Cumhuriyet (Osmangazi Cd. ve civarı): Arıza — 11:00–18:00
• Demirtaş Sakarya (Osmangazi Cd. ve civarı): Arıza — 11:00–18:00
Gaziakdemir / Soğanlı: Arıza — 10:00–16:00
Doğancı (Doğancı Cd. ve civarı): Nedeni belirtilmemiş (çalışma) — 10:00–17:00
Hamitler (Vişne Cd. ve civarı): Arıza — 10:30–16:30
Yunuseli (655. Sk. ve civarı): Arıza — 11:00–17:00
Sırameşeler (Avrupa Konseyi Blv. ve civarı): “Arıza” çalışması — 11:00–17:00
Panayır (Pınaryolu Sk. ve civarı): Arıza — 12:00–18:00
Akpınar (Bıçakçı Sk. ve civarı): “Arıza” çalışması — 09:30–15:30
Alemdar (Dr. Sadık Ahmet Cd. ve civarı): Arıza — 09:30–15:30
Başaran (Küçükbalıklı–Yeşilova ve civarı): “Arıza” çalışması — 11:10–17:00
Adalet (Okul Cd., İstiklal ve Soğukkuyu’nun bir kısmı): Arıza — 12:00–18:00