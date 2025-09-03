Menü Kapat
32°
Aktüel
Bursa su kesintisi 3 Eylül Çarşamba! İnegöl, Osmangazi, Nilüfer'de sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintinin biteceği saat BUSKİ aracılığıyla öğreniliyor. 3 Eylül Çarşamba günü yaşanacak olan kesintilerin etkileneceği bölgeler arasında İnegöl, Nilüfer ve Osmangazi yer aldı.

Bursa su kesintisi 3 Eylül Çarşamba! İnegöl, Osmangazi, Nilüfer'de sular ne zaman gelecek?
'da bugün birçok bölgede yaşanırken vatandaşlar Bursa , ve 'de suların geleceği saati araştırmaya başladı. BUSKİ, 3 Eylül günü yaşanan kesintilerin bölgesini ve saatini paylaştı.

BURSA SU KESİNTİSİ 3 EYLÜL

Bugün Bursa'nın birçok ilçesinde meydana gelen su kesintilerini BUSKİ aracılığıyla öğrenebiliyoruz. Bugün için planlanan su kesintileri şöyle:

İNEGÖL

Huzur: Çalışmalar (muhtemel arızalar) — 09:00–18:00 (22.08–02.09 arası, zaman zaman)

Cumhuriyet:
• Yatay delgi / hat deplasesi — 08:40–12:00
• Arıza tekrarı — 13:30–16:00

Baykoca: Ana hatta zarar (Superonline kaynaklı) — 11:50–17:00

Bursa su kesintisi 3 Eylül Çarşamba! İnegöl, Osmangazi, Nilüfer'de sular ne zaman gelecek?

YILDIRIM

Bağlaraltı (A212 Sk. ve civarı): Arıza — 10:10–13:10

Çınarönü (1. Adil Sk. ve civarı): Arıza — 11:00–17:00

NİLÜFER

Özlüce (Kasım Sk. ve civarı): Arıza — 12:30–18:30

Demirci ve civarı: “Arıza” çalışması — 12:45–19:00

MUSTAFAKEMALPAŞA

Lalaşahin, Atariye, Şerefiye, Cumhuriyet, Hamzabey, Vıraca, Yzb. Sabri Bey, Şeyh Müftü Selimiye, Fevzidede ve civarı: Çalışmalar (muhtemel arızalar; zaman zaman) — 09:00–18:00 (27.08–05.09 arası)

Bursa su kesintisi 3 Eylül Çarşamba! İnegöl, Osmangazi, Nilüfer'de sular ne zaman gelecek?

BURSA OSMANGAZİ'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Bugün Osmangazi'nin birçok mahallesinde su arızası yaşanırken ekipler erken saatlerde çalışmalara başladı.

Demirtaş Bölgesi:
• Demirtaş Dumlupınar (Osmangazi Cd. ve civarı): Arıza — 11:00–18:00
• Demirtaş Cumhuriyet (Osmangazi Cd. ve civarı): Arıza — 11:00–18:00
• Demirtaş Sakarya (Osmangazi Cd. ve civarı): Arıza — 11:00–18:00

Gaziakdemir / Soğanlı: Arıza — 10:00–16:00

Doğancı (Doğancı Cd. ve civarı): Nedeni belirtilmemiş (çalışma) — 10:00–17:00

Hamitler (Vişne Cd. ve civarı): Arıza — 10:30–16:30

Yunuseli (655. Sk. ve civarı): Arıza — 11:00–17:00

Bursa su kesintisi 3 Eylül Çarşamba! İnegöl, Osmangazi, Nilüfer'de sular ne zaman gelecek?

Sırameşeler (Avrupa Konseyi Blv. ve civarı): “Arıza” çalışması — 11:00–17:00

Panayır (Pınaryolu Sk. ve civarı): Arıza — 12:00–18:00

Akpınar (Bıçakçı Sk. ve civarı): “Arıza” çalışması — 09:30–15:30

Alemdar (Dr. Sadık Ahmet Cd. ve civarı): Arıza — 09:30–15:30

Başaran (Küçükbalıklı–Yeşilova ve civarı): “Arıza” çalışması — 11:10–17:00

Adalet (Okul Cd., İstiklal ve Soğukkuyu’nun bir kısmı): Arıza — 12:00–18:00

