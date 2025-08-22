Menü Kapat
Editor
 | Sumru Tarhan

Bursa su kesintisi ne zaman bitecek? BUSKİ 22 Ağustos su kesintileri

Bugün Bursa'da meydana gelecek olan su kesintileri daha öncesinden BUSKİ internet sitesi aracılığıyla paylaşılıyor. 22 Ağustos Cuma günü meydana gelen arıza bakım çalışmaları nedeniyle Bursa'da su kesintisi yaşanıyor.

Bursa su kesintisi ne zaman bitecek? BUSKİ 22 Ağustos su kesintileri
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
22.08.2025
saat ikonu 10:43
|
GÜNCELLEME:
22.08.2025
saat ikonu 10:46

su kesintileri BUSKİ aracılığıyla öğrenilirken bugün için planlanan su kesintilerinin bitiş saati ve kapsayacağı yerler belli oldu. 22 Ağustos Cuma günü ekipler, arıza olan yerlerde çalışmalarını sürdürüyor.

BURSA SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

BUSKİ, bugün Bursa'da yaşanacak olan su kesintilerinin nedenini, kapsama alanını ve bitiş saatini duyurdu. Bugün Yolçatı'da 14.00 ile 18.00 aralığında yaşanacak olan kesinti için yapılan açıklama şöyle oldu:

"BUSKİ Genel Müdürlüğümüz İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer İlçesi Yolçatı Mahallesi ve civarında, 22.08.2025 tarihinde 14.00-18:00 saatleri arasında yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur."

Bursa su kesintisi ne zaman bitecek? BUSKİ 22 Ağustos su kesintileri

Eşref Dinçer'de 09.30 ile 13.30 aralığında su kesintisi yaşanırken içme suyu hattı arızası olduğu belirtildi. Nilüfer Hasanağa'da yaşancak olan kesinti 18.00'e kadar sürerken şu açıklama yapıldı:

"BUSKİ Genel Müdürlüğümüz İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; Nilüfer İlçesi Hasanağa Mahallesi ve civarında 22.08.2025 - 25.08.2025 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur."

Bursa su kesintisi ne zaman bitecek? BUSKİ 22 Ağustos su kesintileri

BURSA OSMANGAZİ SU KESİNTİSİ

BUSKİ tarafından yapılan açıklamaya göre bugün Altınova'da kesinti 10.30 ile 14.00 aralığında yaşanırken Demirtaşpaşa'da kesinti 10.00 ile 12.00 arasında yaşanacak. Kesinti, "Osmangazi İlçesi C2 D-06 Alt Bölgesinde bulunan Demirtaşpaşa Mahallesi Kumru Sokak ve Civarı Arıza Nedeniyle 22.08.2025 tarihinde 10:00 ile12:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir." ifadeleri ile duyuruldu.

