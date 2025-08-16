Bursaspor Eskişehirspor maçı hangi kanalda yayınlanıyor belli oldu

Taraftarların heyecanla beklediği Bursaspor Eskişehirspor maçı için bekleyiş devam ediyor. TFF 2. Lig müsabakasına saatler kalırken muhtemel kadro da taraftarın gündeminde.

Bu akşam yangın bölgeleri için fidan kampanyasına destek amacıyla Bursaspor ile Eskişehirspor maç yapacak. Heyecanla beklenen müsabaka saat 20.00’de başlayacak ve Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’nda oynanacak. Karşılaşma AS TV ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

16 Ağustos Cumartesi günü saat 20.00’de Matlı Stadyumu’nda oynanacak olan Bursaspor maçı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Binlerce taraftarın canlı olarak takip edeceği müsabaka AS TV ekranlarında yayınlanırken maçtan elde edilen gelir, yangından etkilenen bölgelerde başlatılan fidan kampanyasına verilecek.