 Sumru Tarhan

Bursaspor Eskişehirspor maçı hangi kanalda yayınlanıyor belli oldu

Bu akşamın maç programına göre Bursaspor ile Eskişehirspor karşı karşıya gelecek. Nefes kesen yangın bölgeleri için fidan kampanyasına destek amacıyla yapılan maça kısa süre kala muhtemel ilk 11 kadroları ve maçın yayın bilgileri merak edildi. Bursaspor maçının hangi kanalda yayınlandığı duyuruldu.


tgrthaber.com


16.08.2025
14:01


16.08.2025
14:01

Taraftarların heyecanla beklediği maçı için bekleyiş devam ediyor. müsabakasına saatler kalırken muhtemel kadro da taraftarın gündeminde.

BURSASPOR ESKİŞEHİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Bu akşam yangın bölgeleri için fidan kampanyasına destek amacıyla Bursaspor ile Eskişehirspor maç yapacak. Heyecanla beklenen müsabaka saat 20.00’de başlayacak ve Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’nda oynanacak. Karşılaşma AS TV ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

BURSASPOR MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

16 Ağustos Cumartesi günü saat 20.00’de Matlı Stadyumu’nda oynanacak olan Bursaspor maçı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Binlerce taraftarın canlı olarak takip edeceği müsabaka AS TV ekranlarında yayınlanırken maçtan elde edilen gelir, yangından etkilenen bölgelerde başlatılan fidan kampanyasına verilecek.

