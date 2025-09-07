Bursaspor maçı hangi kanalda? Yeni Mersin İdmanyurdu Bursaspor maçı saat kaçta?

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 3. hafta maçlarıyla devam ediyor. Karşılaşmalar kapsamında bugün Bursaspor ile Yeni Mersin İdmanyurdu karşı karşıya gelecek.

Bursaspor ligde oynadığı 2 maçın 2'sinde de galibiyet alarak 6 puan topladı. Yeşil-beyazlılar, Yeni Mersin İdmanyurdu karşılaşmasından da galibiyet alarak 1. sıraya yerleşmeyi hedefliyor.

Yeni Mersin İdmanyurdu ise ligin ilk iki hatasında 2 mağlubiyet aldı. 0 puanla 16. sırada yer alan Yeni Mersin İdmanyurdu karşılaşmada ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Yeni Mersin İdmanyurdu - Bursaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacağı gündem oldu.

BURSASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Mersin Stadyumu'nda oynanacak olan Yeni Mersin İdmanyurdu - Bursaspor maçı açıklanan bilgilere göre Bi Kanal TV ekranlarından yayınlanacak.

Karşılaşmanın ilk 11'leri ise şöyle:

Yeni Mersin İdmanyurdu: Nurullah Aslan, Yusuf Yalçın Arslan, Ahmet Mümin Papaker, Alper Kadir Duruk, Aslan Gök, Emir Miray Köksal, Furkan Güneş, Tohat Ulaş Ağca, Sergen Yatağan, Mehmet Gündüz, Christopher Jakob

Bursaspor: Kerem, Alperen, Ertuğrul, Batuhan, Sefa, Tayfun, Sertaç, İlhan, Hakkı, Barış, Muhammet

YENİ MERSİN İDMANYURDU - BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 3. hafta maçları kapsamında oynanacak olan Yeni Mersin İdmanyurdu - Bursaspor maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 19.00'da başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre karşılaşmayı hakem Turhan Beyke yönetecek.

Beyke'nin yardımcılıklarını ise Ali Rıza Öztürk ve Demirhan Emir yapacak. Dördüncü hakem olarak ise karşılaşmada Göktan Drmeli görev alacak.