16°
Bursaspor yeni teknik direktörü kim olacak? Teknik direktör Adem Çağlayan istifa etti

Bursaspor Teknik Direktörü Adem Çağlayan, 5 Ekim 2025 Pazartesi günü görevinden istifa etmişti. Adem Çağlayan'ın istifasının ardından Bursaspor yeni teknik direktörü kim olacağı gündeme geldi. Taraftarlar tarafından Bursaspor'un yeni teknik direktörü belli oldu mu, kim sorularının cevapları araştırılıyor.

Kırmızı Grup'ta mücadele eden , üst üste iki hafta mağlubiyet aldı. Lige namağlup olarak başlayan yeşil-beyazlılar mağlubiyetlerin ardından 3. sıraya geriledi.

Yaşanan olumsuz sonuçların ardından ise 5 Ekim 2025 Pazartesi günü Adem Çağlayan'ın görevinden edildiği açıklandı. Adem Çağlayan'ın yanı sıra Sportif Direktör Recep Bülbül'ün de istifa ettiği belirtildi.

Yeşil-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Teknik Direktör Adem Çağlayan ve Sportif Direktör Recep Bülbül’ün istifaları, yönetim kurulumuz tarafından kabul edilmiştir. Kendilerine teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Adem Çağlayan'ın istifasının ardından taraftarlar Bursaspor yeni teknik direktörü kim olacak sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

BURSASPOR YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLACAK?

Bursaspor'un yeni teknik direktörünün kim olacağı henüz açıklanmadı. Bu hafta içerisinde yeşil-beyazlıların yeni teknik direktörünün belli olması bekleniyor.

Konuyla ilgili Bursaspor tarafından resmi bir açıklama yapılırsa haberimizi güncelleyeceğiz.

BURSASPOR TEKNİK DİREKTÖR ADAYLARI KİMLER?

Bursaspor'un teknik direktör adayları arasında daha önce de takımın başında olan Yalçın Koşukavak, Mehmet Altıparmak, Tahsin Tam gibi isimlerin yer aldığı iddia ediliyor. Ancak henüz kulüp yönetimi tarafından konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

