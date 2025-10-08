Bakan Tekin açıklamıştı! Lise kaç yıl olacak? İlk Kabine'de iki formül masada

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 12 yıllık zorunlu eğitimin kısaltılması için hazırlanan raporun tamamlandığını ve bunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacağını duyurmuştu.

Bakan Tekin, 4+4+4 zorunlu eğitim sisteminin değişmesine ilişkin, "Şu anda bir raporumuzu oluşturduk. Bunu Kabine Toplantısı'nda Sayın Cumhurbaşkanımızın da onayına sunacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklama sonrası "Eğitim sistemi değişiyor mu? Lise eğitimi kısalıyor mu?' soruları gündemdeki yerini koruyor.

NTV'nin haberine göre; Zorunlu eğitimin kısalmasına yönelik çalışmayı tamamladı. Çalışma ilk kabine toplantısında ele alınacak.

SEÇENEKLER NELER?

4 yıllık zorunlu lise eğitiminin kısaltılması için farklı seçenekler tartışılıyor. Bunlardan ilki 3+1 formülü. Bu formül uygulanırsa, öğrenciler 11'inci sınıf sonunda diploma alacak. 12'nci sınıf üniversiteye hazırlık yılı olarak planlanacak ve isteğe bağlı bırakılacak.

2 YILDAN SONRA DEVAM ETMEK İSTEMEYENLER...

Bir diğer seçenekse 2+2 formülü. Bu kapsamda lise eğitimi 2 yıl zorunlu 2 yıl isteğe bağlı olarak düzenlenecek.

2 yıldan sonra devam etmek istemeyen öğrencilerin, mesleki eğitime, açık öğretime ya da istihdam programlarına yönlendirilmesi üzerinde duruluyor. Bu formüller uygulanırsa, yalnızca üniversitelerin 4 yıllık lisans programlarını okumak isteyen öğrenciler 4 yıl lise eğitimi alacak.