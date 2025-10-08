Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Eğitim
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

Bakan Tekin açıklamıştı! Lise kaç yıl olacak? İlk Kabine'de iki formül masada

Eğitim sistemi sil baştan değişiyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda 12 yıllık zorunlu eğitimin kısaltılması için hazırlanan raporun tamamlandığını açıklamıştı. Çok konuşulan açıklamaların ardından gözler yapılacak ilk Kabine toplantısına çevrildi. Bakan Tekin sunum yapacağı toplantıda belli olacak yeni sistemde 3+1 ya da 2+2 yıl şeklinde bazı formüller öne çıkıyor. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bakan Tekin açıklamıştı! Lise kaç yıl olacak? İlk Kabine'de iki formül masada
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.10.2025
saat ikonu 14:59
|
GÜNCELLEME:
08.10.2025
saat ikonu 14:59

Yusuf Tekin, 12 yıllık zorunlu eğitimin kısaltılması için hazırlanan raporun tamamlandığını ve bunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacağını duyurmuştu.

Bakan Tekin, 4+4+4 zorunlu eğitim sisteminin değişmesine ilişkin, "Şu anda bir raporumuzu oluşturduk. Bunu Kabine Toplantısı'nda Sayın Cumhurbaşkanımızın da onayına sunacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Tekin açıklamıştı! Lise kaç yıl olacak? İlk Kabine'de iki formül masada

Bu açıklama sonrası "Eğitim sistemi değişiyor mu? Lise eğitimi kısalıyor mu?' soruları gündemdeki yerini koruyor.

NTV'nin haberine göre; Zorunlu eğitimin kısalmasına yönelik çalışmayı tamamladı. Çalışma ilk kabine toplantısında ele alınacak.

Bakan Tekin açıklamıştı! Lise kaç yıl olacak? İlk Kabine'de iki formül masada

SEÇENEKLER NELER?

4 yıllık zorunlu lise eğitiminin kısaltılması için farklı seçenekler tartışılıyor. Bunlardan ilki 3+1 formülü. Bu formül uygulanırsa, öğrenciler 11'inci sınıf sonunda diploma alacak. 12'nci sınıf üniversiteye hazırlık yılı olarak planlanacak ve isteğe bağlı bırakılacak.

Bakan Tekin açıklamıştı! Lise kaç yıl olacak? İlk Kabine'de iki formül masada

2 YILDAN SONRA DEVAM ETMEK İSTEMEYENLER...

Bir diğer seçenekse 2+2 formülü. Bu kapsamda lise eğitimi 2 yıl zorunlu 2 yıl isteğe bağlı olarak düzenlenecek.

2 yıldan sonra devam etmek istemeyen öğrencilerin, mesleki eğitime, açık öğretime ya da istihdam programlarına yönlendirilmesi üzerinde duruluyor. Bu formüller uygulanırsa, yalnızca üniversitelerin 4 yıllık lisans programlarını okumak isteyen öğrenciler 4 yıl lise eğitimi alacak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Lise 1. nakil başvuruları ne zaman? MEB lise nakil tarihlerini açıkladı
Lise 2 yıla mı düşüyor? Zorunlu eğitim süresi için Milli Eğitim Bakanı’ndan açıklama
ETİKETLER
#milli eğitim bakanı
#Zorunlu Eğitim
#Eğitim Sistemi Değişikliği
#4+4+4 Sistemi
#Lise Eğitimi
#Eğitim Modelleri
#Eğitim
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.