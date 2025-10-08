Tekmeler yumruklar havada uçuştu! Bir grup kaçtı diğeri kovaladı

Adana'da sokak ortasın iki grup birbirine girdi. Tekme ve yumrukların hava uçuştuğu kavga anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kavganın çıkma sebebi henüz belirlenemezken yaşanan arbedede bir grup arabaya binerek olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Öte yandan diğer grup araca saldırarak camlara ve kapılara vurduğu görüldü. Polis şüphelileri tespit etmek için çalışma başlattı.